DFB sucht Manager*in Sponsoring/Partnermanagement

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine*n Manager*in Sponsoring/Partnermanagement

in unserer Abteilung Partner & Vertrieb. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Ihre Aufgaben

Umfassende Betreuung von DFB-Partnern innerhalb des Partnermanagements

Professionelle, effiziente und selbstständige Umsetzung der vereinbarten Vertragsleistungen rund um die Produkte DFB, Nationalmannschaften, Akademie, DFB-Pokal, 3.Liga, Frauen-Bundesliga und FUSSBALL.DE innerhalb der vorgegebenen Timings und Budgets

Entwicklung der Partnerschaften zu stabilen, vertrauensvollen und langfristigen Beziehungen

Annahme von Anfragen, Herausforderungen, Problemen und Beschwerden der DFB-Partner und Herbeiführung von kundenzentrierten Lösungen in Übereinstimmung mit den Prozessen und Vorgaben des Verbandes und seiner Gremien

Projektverantwortung für aktuelle Themen rund um Turniere, Wettbewerbe & Spieltage

Zusammenarbeit und Abstimmung mit DFB-Fachabteilungen zur qualitativ höchstmöglichen Leistungserbringung unter Berücksichtigung der sportlichen und sportpolitischen Rahmenbedingungen eines Verbandes

Organisation und Durchführung von Sponsorenworkshops und sonstigen partnerbezogenen Umsetzungen und Veranstaltungen

Entwicklung von Prozessen und Projektplänen zur Erfüllung von Vertragsleistungen

Erstellung von hochwertigen Präsentationsunterlagen, Reportings, Analysen und Dokumentationen zu in- und externen Zwecken

Enge Zusammenarbeit mit weiteren Bereichen innerhalb des Bereichs Marketing & Vertrieb, insb. Sales in Marktevaluierung und Vorbereitung sowie Durchführung von Vertragsverhandlungen zur Erreichung eines maximalen Kunden- und Ertragsnutzens durch Up- oder Cross-Selling

Ihr Profil

Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium im Bereich Sportökonomie/-management, BWL oder vergleichbarem Studiengang (MBA bevorzugt)

Eine für die Position angemessene Berufserfahrung bei einem Unternehmen, Sportverband und / oder einer Agentur im Bereich Sponsoring

Unternehmerisches Denken und Handeln mit der Fähigkeit, die Themen zu priorisieren und effizient zu bearbeiten

Selbstständige, zielorientierte und zuverlässige Arbeitsweise

Teamplayer und Bereitschaft, über die eigenen Zuständigkeiten hinaus Heraus-forderungen anzunehmen, Erfahrung einzubringen und Projekte mit zu gestalten

Umfangreiche Kenntnisse der Branche und großes Interesse an Trends

Sehr gutes Netzwerk im Sportbusiness

Souveräner Umgang mit verschiedenen haupt- und ehrenamtlichen Hierarchieebenen

Umfassende Kenntnisse über nationale und internationale Vereins- und Verbandsstrukturen

Starkes Interesse an Entwicklungen im nationalen und internationalen Fußball- und Sportmarketing inkl. digitaler Themen

Erfahrung und Expertise in Strategieentwicklung und Projektmanagement

Durchsetzungsvermögen mit Lösungsorientierung und Kompromissfähigkeit

Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, souveränem Auftritt und sehr gute Beratungs- und Verhandlungskompetenz

Sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse, u.a. im Bereich Social Media

Reisebereitschaft auch an Wochenenden und Freude an operativen Umsetzungen

Warum wir?

Wir bieten

einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte laden Sie Ihre Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Jobportal hoch. Die Bewerbungsfrist endet am 2. Juni 2021.

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

