DFB sucht Manager*in im Team Vereinsentwicklung

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht ab sofort in Vollzeit

eine*n Manager*in im Team Vereinsentwicklung

für unsere Abteilung Basisberatung und -Entwicklung.

Ihre Aufgaben

Du unterstützt das Team Vereinsentwicklung bei der Weiterentwicklung von bestehenden Projekten sowie der konzeptionellen Entwicklung neuer Maßnahmen

Im Fokus seht für Dich die Umsetzung der Aufgaben im Bereich der Ehrenamtsförderung des DFB

Die Projekte und Maßnahmen werden von Dir dabei fortlaufend an die Prozesse und Strukturen des DFB-Masterplans angepasst

Ein wichtiger Bestandteil Deiner Aufgabe ist die Koordination und Kommunikation mit allen zuständigen Stakeholdern der Landesverbände sowie die Begleitung zuständiger Gremien

Du setzt außerdem unter anderem die Veranstaltungsformate "Club 100-Ehrungsveranstaltung" sowie "Fußballhelden-Bildungsreise" federführend um

Ihr Profil

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Sportökonomie, Sportwissenschaft oder vergleichbare Ausbildung

Du bringst bereits grundlegende Kenntnisse der Strukturen im (Amateur-)Fußball und der Verbandsarbeit mit. Außerdem hast Du auch eigene Erfahrungen aus der Vereinsarbeit

Du hast Stärken im Bereich Projektmanagement und Konzeption

Im Bereich Event-/Veranstaltungsmanagement hast Du schon berufliche Erfahrung gesammelt

Eine selbstständige, nachhaltige und lösungsorientierte Arbeitsweise ist für Dich selbstverständlich. Außerdem bist Du ein*e Teamplayer*in mit hoher Eigenmotivation

Arbeitssichere Kenntnisse in MS-Office sind bei Dir natürlich vorhanden

Warum wir?

Wir bieten

Einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

Viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Gezielte und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal. Ansprechpartnerin: Michaela Fringes. Die Bewerbungsfrist endet am 28. März 2021

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

