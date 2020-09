DFB sucht Management-Assistent*in

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit über 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine*n Management-Assistent*in (m/w/d)

für unseren Direktor Finanzen und zentrale Dienste.

Ihre Aufgaben

Erstellung von Präsentationen und Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen

Unterstützung bei umfangreichen Projekten (Neubau DFB-Akademie, Finanzbericht u.a.)

Eigenständige Erstellung und fortlaufende Pflege von Statistiken und KPI

Mitwirkung bei der Bereitstellung von Daten für Hochrechnungen und Planungen

Administrative Unterstützung im Vertragscontrolling

Prozessunterstützung in der Schnittstellenkoordination

Bearbeitung der Post sowie der E-Mail-Korrespondenz des Direktor

Terminplanung und -überwachung

Reiseplanung und -abrechnung

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-/ Verwaltungswissenschaften oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation

Einige Jahre Berufserfahrung, optimalerweise in einer vergleichbaren Position.

Kenntnisse im Bereich Finanzen und Controlling sind von entscheidendem Vorteil

Vertrauenswürdige, loyale und absolut zuverlässige Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe

Teamorientierter, selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil

Sichere und eloquente Businesskommunikation in deutscher und englischer Sprache

Exzellenter Umgang mit den aktuellen MS-Office-Anwendungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal dfb-jobs.personio.de.

Ansprechpartnerin: Michaela Fringes.

Die Bewerbungsfrist endet am 20. September 2020

[dfb]