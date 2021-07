DFB sucht Lohn- und Gehaltsbuchhalter*in (m/w/d)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Frankfurt am Main

eine*n Lohn- und Gehaltsbuchhalter*in (m/w/d)

für die Abteilung Personal.

In Ihrer Position als Lohn- und Gehaltsbuchhalter*in (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen aller Mitarbeiter*innen. Sie sind erste*r Ansprechpartner*in für unsere Mitarbeiter*innen in allen lohn- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

Ihre Aufgaben

Eigenständige und termingerechte Erstellung der monatlichen Gehaltsabrechnungen für alle unsere Mitarbeiter*innen

Betreuung und Beratung der Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und HR Business Partner*innen bei abrechnungsrelevanten Fragestellungen

Personaldatenpflege und Administration aller Vorgänge rund um die Gehaltsabrechnung

Weiterentwicklung und Optimierung unserer Prozesse rund um alle Abrechnungsthemen

Abwicklung des Bescheinigungs- und Meldewesens

Ansprechpartner*in für Ämter, Krankenversicherungen, Sozialversicherungsträger und Behörden

Erstellung von Reports, Statistiken und Analysen

Unterstützung bei Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen

Ihr Profil

Erfolgreicher Abschluss einer kaufmännischen Berufsausbildung mit Weiterbildung zum/zur Lohnbuchhalter*in

Langjährige Berufserfahrung in der Lohn- und Gehaltsabrechnung – idealerweise in einem mittelständischen Unternehmen

Fundierte Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht

Eigenständige, verantwortungsvolle und detailgenaue Arbeitsweise sowie Freude an der Arbeit im Team

MS-Office-Kenntnisse (insbesondere MS-Excel) und DATEV-Erfahrungen sind ein Muss

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Teamplayer*in mit hoher Sozialkompetenz und Freude an der Mitarbeit in einem dynamischen Team

Hohes Maß an Integrität und eine Hands-on-Mentalität

Warum wir?

Wir bieten

Einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

Viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte über unser Jobportal unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Bewerbungsschluss ist der 25.07.2021

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

