DFB sucht Koordinator*in (m/w/d) Konferenzservice und Gastronomie

Mit dem Bau des DFB-Campus wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erstmals in seiner mehr als 100-jährigen Verbandsgeschichte eine eigene Sportinfrastruktur betreiben – vereint unter einem Dach mit seiner Zentralverwaltung. Ziel ist es, den deutschen Fußball zurück zur Weltspitze zu führen und den DFB-Campus mit seiner Akademie als Innovationsmotor und Gütesiegel in der Welt zu etablieren. Mit einem kompetenten Team, optimaler Infrastruktur, modernen Technologien und anwendungsorientierter Wissenschaft entwickeln wir unsere Spieler*innen, Trainer*innen und Experten*innen gemeinsam weiter.

Wir suchen zum 1. November 2021

eine*n Koordinator*in (m/w/d) Konferenzservice und Gastronomie

in unserer Abteilung Zentrale Dienste.

Ihre Aufgaben

Aktive Betreuung und Weiterentwicklung des gastronomischen Konzeptes für die Bereiche Betriebsrestaurant, Mannschafts- und Lehrgangsverpflegung, Konferenz- und Etagenservice, Bistrobetrieb, Athletenhaus und Sonderveranstaltungen

Ansprechpartner*in zu sämtlichen Belangen rund um die Gastronomie für alle Nutzergruppen, Gäste und externe Kunden des DFB in Zusammenarbeit mit dem externen Gastronomie-Partner

Sicherstellung einer hochwertigen, gastronomischen Gesamtleistung

Überwachung und Kontrolle der Abrechnungsprozesse zwischen Gastronomie-Partner und DFB

Prüfung der definierten Einkaufsprozesse und Standards in Bezug auf Qualität, Herkunft und Nachhaltigkeit der Lebensmittel

Unterstützung bei Konzeptionierung, Planung, Vertragsgestaltung, Verkauf und Durchführung von Veranstaltungen am Standort

Entwicklung von Serviceinitiativen und Service-Level-Agreements

Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen und Wartungszyklen der DFB-eigenen Küchentechnik in Zusammenarbeit mit dem FM-Manager

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie, Koch/ Köchin, Food Manager*in

Mehrjährige Berufserfahrung in der operativen Gastronomie (z.B. Hotellerie, Großverpflegung, Tagungsgastronomie) sowie in Verkauf, Planung und Konzeption

Hohes Maß an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Hands-on-Mentalität

Organisationstalent, Belastbarkeit und Flexibilität

Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit, insbesondere auch an Wochenenden und Feiertagen

Verhandlungssicher im Umgang mit externen Dienstleistern und Kunden

Sehr gute Anwendererkenntnisse in MS Office

Warum wir?

Wir bieten

Einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

Viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bewerbungen bitte über unser Jobportal unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Die Bewerbungsfrist endet am 19. August 2021.

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL Deutsche Fußball Liga), in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

