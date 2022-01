DFB sucht Dienstleister für LED- und virtuelle Bandenwerbung

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht einen Dienstleister für die Bereitstellung und Bedienung von LED-Bandenwerbung in höchster Qualität. Der Auftrag umfasst alle Heimländerspiele der Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft und U 21-Nationalmannschaft, ausgewählte Spiele im DFB-Pokal der Männer und Frauen sowie Auswärtsländerspiele der Nationalmannschaft, bei denen eine Doppelproduktion umgesetzt wird. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2026 und umfasst etwa 140 Spiele.

Um seinem Innovationsanspruch gerecht zu werden, plant der DFB, künftig bei allen Länderspielen der Nationalmannschaft ein 6mm-LED-Bandensystem einzusetzen und dieses bei Bedarf auch bei Länderspielen anderer DFB-Teams sowie im DFB-Pokal zu verwenden. Die Partner des DFB profitieren von einer noch hochwertigeren Darstellung der Botschaften im Umfeld der entsprechenden Spiele.

Darüber hinaus ist der DFB auf der Suche nach einem Dienstleister für die Umsetzung von virtueller Bandenwerbung ("Digital Overlay"). Diese soll bei Spielen in Deutschland zum Einsatz kommen, um die bestehende Bandenwerbung mithilfe von verschiedenen internationalen Feeds zielgerichtet in verschiedene Regionen zu überblenden. Außerdem prüft der DFB die Möglichkeit, virtuelle Bandenwerbung bei Doppelproduktionen von A-Länderspielen im Ausland zu nutzen. Auf diesem Weg könnten in Zukunft Ressourcen geschont und der produktionstechnische Aufwand im Rahmen von Auswärtsspielen bei gleichbleibender Qualität reduziert werden. Interessierte Unternehmen werden gebeten, eine E-Mail an Benjamin.Daub@dfb.de zu senden.