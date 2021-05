DFB sucht Content Manager/in Projekte und PR

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine*n Content Manager*in Projekte und PR

in unserer Direktion Öffentlichkeit und Fans.

Ihre Aufgaben

Kommunikative Betreuung von DFB-Projekten und PR-Kampagnen (unter anderem im Bereich Gesellschaftliche Verantwortung)

Strategische, konzeptionelle, redaktionelle Entwicklung und Aktivierung begleitender Maßnahmen

Erstellung und Produktion von Inhalten für unterschiedliche Zielgruppen und Kanäle (z.B. Social-Media, Webseiten und Publikationen)

Identifikation und Aktivierung kommunikativ relevanter Themen im Verantwortungsbereich

Kontinuierliche thematische Weiterentwicklung des Verantwortungsbereich

Konstruktive, proaktive und kooperative Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern

Kommunikationscontrolling

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Kommunikation, Journalismus, Medien oder eine vergleichbare Ausbildung/Volontariat

Eine klare "Schreibe" sowie eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Mehrjährige Berufspraxis in PR-Bereich, Projektkommunikation, Print-/Online-Journalismus oder Social Media

Sehr gute Internet-Anwenderkenntnisse

Kenntnisse von HTML und das CMS typo3 sind von Vorteil

Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Durchsetzungsfähigkeit

Offenheit für Veränderung und persönliche Weiterentwicklung

Teamorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Reisebereitschaft auch an Wochenenden und Feiertagen

Warum wir?

Wir bieten

einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte laden Sie Ihre Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Jobportal hoch. Die Bewerbungsfrist endet am 2. Juni 2021.

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

