DFB sucht Bildungsmanager*in für das Thema "DFB-Kindertrainer"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL Deutsche Fußball Liga), in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Woche)

eine*n Bildungsmanager*in (m/w/d) Kindertrainer

in unserer Abteilung Trainer Aus-, Fort- und Weiterbildung.

DEINE AUFGABEN

DFB-Kindertrainer

Inhaltliche, methodische und technische Weiterentwicklung des Projekts „DFB-Kindertrainer“

Prozesssteuerung/Projektkoordination bei der bundesweiten Implementierung in allen LV

- Multiplikatorenlehrgänge

Vorbereitung einer strategischen Entscheidung zur Einführung einer DFB-Kindertrainer App

Projektsteuerung

- Budgetsteuerung

- Projektplanung und -austausch mit der technischen Entwicklung

- Austausch mit Dienstleistern zur Umsetzung von Inhalten in ein Videoformat

- Regelkommunikation zu Lehr- und Bildungsreferenten

- Regelmäßige Projektkommunikation zu den Verantwortlichen des Projekt Zukunft

DFB-Mobil

(digitale) Weiterentwicklung des Projekts auf Basis der Ergebnisse der Hochschule accadis (Bad Homburg) sowie Einführung neuer Wettkampfformen im DFB-Kinderfußball

Regelkommunikation mit DFB-Mobil Koordinatoren und DFB-Mobilhauptamtlichen

Entwicklung von neuen Trainingseinheiten, Überarbeitung bestehender Trainingseinheiten, die den Bedürfnissen des Vereinsjugendfußballs entsprechen

Entwicklung neuer Formate (Teamerfortbildung, digitale Formate)

Verwaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

- Planung, Durchführung und Nachbereitung von Teamerschulungen

Marketing

(digitale) Entwicklung von Evaluierungsmöglichkeiten aller Projektbereiche

DEIN PROFIL

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Sportwissenschaft / (Sport-) Managements / Sportökonomie (Bachelor ggf. Master oder eine vergleichbare Qualifikation)

Erfahrung in einem professionellen Sportverband / -verein, in (Sport-) Institutionen/Unternehmen oder einem Leistungszentrum

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Dienstleistungsorientierung

Gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme (insbesondere von Excel, Word und PowerPoint)

Hohe Fußball-Affinität; DFB-Trainer-Lizenz als Voraussetzung notwendig

Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Kenntnisse im Bereich Event- und Projektmanagement

Selbstständige Arbeitsweise und Hands-on-Mentalität mit großer Freude an Umsetzung und Lösung

WARUM WIR?

Wir bieten

einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bewerbungen bitte mit Angabe der Gehaltsvorstellung über unser Portal

Die Bewerbungsfrist endet am 10. Oktober 2021.

