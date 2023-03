DFB-Stiftungen suchen Vorstandsreferent*in (m/w/d)

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger wurde im Jahr 1977 durch den Deutschen Fußball-Bund e.V. (DFB) errichtet. Sie ist Rechtsnachfolgerin der Eheleute Sepp und Eva Herberger und engagiert sich operativ in Deutschland mit fußballbezogenen Projekten in vier Schwerpunktbereichen. Die DFB-Stiftung Egidius Braun wurde im Jahr 2001 durch den DFB errichtet und engagiert sich mit unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Projekten und Initiativen in Deutschland, Europa und der Welt.

Zur personellen Verstärkung ihrer gemeinsamen Geschäftsstelle in Hennef (Sieg) suchen die Stiftungen ab sofort

eine(n) Vorstandsreferent(in) (m/w/d)

in Vollzeit (40 Wochen-Stunden).

Zu Ihren Aufgaben zählt u.a. die Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen, das Berichtswesen, die eigenverantwortliche Aufarbeitung übergeordneter und vorstandsrelevanter Vorgänge, die Betreuung der Auslandsprojekte der DFB-Stiftung Egidius Braun, die Bearbeitung von Förderanträgen sowie die Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus die Kontaktpflege, die Entwicklung neuer Partnerschaften sowie die Trendbeobachtung und die Übernahme allgemeiner Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. In den Tätigkeitsbereich fallen auch Aufgaben in den von uns verwalteten Treuhandstiftungen.

Ihr Profil

Sie verfügen über

ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sportwissenschaften, Sportökonomie bzw. Sportmanagement oder eine vergleichbare Berufsausbildung;

erste Berufserfahrung;

Kenntnisse in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/dem Fundraising;

professionelle Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme;

eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift;

sehr gute Englischkenntnisse.

Sie sind

teamfähig;

dienstleistungsorientiert;

diplomatisch;

strukturiert;

fußballinteressiert

und haben ein ausgeprägtes Organisationstalent

Ihr Fußball-/Sportinteresse können Sie idealerweise durch eine mehrjährige (ehrenamtliche) Tätigkeit in einem Verein/einem Verband dokumentieren.

Unser Angebot

Es erwartet Sie eine herausfordernde und vielseitige Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Umfeld.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und mit Nennung Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums richten Sie bitte bis zum 31. März 2023 (Eingang der Unterlagen bei der Stiftung) per E-Mail an info@dfb-stiftungen.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen vorab gerne auch telefonisch unter 02242-91 88 50 zur Verfügung.

