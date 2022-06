DFB-Stiftungen: Neuendorf übernimmt Leitung von zwei Kuratorien

Bernd Neuendorf hat für die DFB-Stiftung Sepp Herberger und die DFB-Stiftung Egidius Braun jeweils den Kuratoriumsvorsitz übernommen. Der DFB-Präsident leitet am heutigen Donnerstag in Berlin die konstituierende Sitzung des Gremiums der Braun-Stiftung. Die Sitzung der Herberger-Stiftung folgt Anfang November in Frankfurt.

Kuratoriumsvorsitzender der DFB-Kulturstiftung bleibt Eugen Gehlenborg. Neue stellvertretende Vorsitzende des Gremiums ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die seit Gründung der Stiftung dem Kuratorium angehört und Prof. Monika Grütters, ihrer Amtsvorgängerin als Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, nachfolgt. Neu berufen wurden unter anderem Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Christina Gassner, die Geschäftsführerin der Deutschen Sportjugend, und Celia Sasic, die neue DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität.

Von Flick bis Völler: Viel Prominenz in Kuratorien

Bundestrainer Hansi Flick, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, Weltmeister-Trainerin Tina Theune, Alexander Fangmann, der Kapitän der Blindenfußball-Nationalmannschaft, Trainer-Legende Otto Rehhagel und DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler zählen zu den namhaften Mitgliedern des Kuratoriums der ältesten deutschen Fußballstiftung. Erstmals berufen in das Aufsichtsgremium der Sepp-Herberger-Stiftung wurde Bundesministerin Christine Lambrecht, die wie Sepp Herberger aus Mannheim stammt.

Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, die Golden-Goal-Torschützin Nia Künzer, der JU-Vorsitzende Tilman Kuban, der ehemalige Teamchef und Weltmeister Rudi Völler, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan und Ex-Nationalspieler Simon Rolfes gehören neben weiteren Persönlichkeiten dem Kuratorium der 2001 errichteten DFB-Stiftung Egidius Braun an.