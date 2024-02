DFB-Stiftung Sepp Herberger sucht Projektmanager (m/w/d)

Als Stiftungen des Deutschen Fußball-Bundes realisieren und fördern die DFB-Stiftungen bundesweit und über Deutschlands Grenzen hinaus zahlreiche soziale, gesellschaftspolitische und kulturelle Initiativen und Projekte. Unsere Leidenschaft für den Fußball verbinden wird mit relevanten gesellschaftlichen Zielen wie Integration & Verständigung, Kultur & Bildung sowie Inklusion & Solidarität.

Unser Fußball ist sinnstiftend. Im, um und durch den Fußball vermitteln wir Werte und setzen uns für Menschen ein, für die Fußball mehr ist als ein 1:0. Die DFB-Stiftungen arbeiten operativ und fördernd u. a. in Projekten und Maßnahmen im Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen, der Unterstützung von Geflüchteten und von Kindern in Not, dem Lernen aus der Geschichte sowie dem Einsatz gegen Diskriminierung und Antisemitismus, auch durch kulturelle Medien und Projekte.

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger setzt sich dabei als älteste deutsche Fußball-Stiftung insbesondere für den Fußballsport von Menschen mit Behinderungen ein, realisiert dabei beispielsweise die Fußball-Inklusionstage in Köln, die Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga und die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Darüber engagieren wir uns für die Resozialisierung von Strafgefangenen, verleihen jährlich die Sepp-Herberger-Awards und veranstalten Sepp-Herberger-Tage.

Zur personellen Verstärkung des Stiftungsteams in Hennef (Sieg) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) Projektmanager (m/w/d) für die DFB-Stiftung Sepp Herberger

in Vollzeit (40 Std./Woche)

Dein Profil

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sportwissenschaften, Sportökonomie bzw. Sportmanagement oder eine vergleichbare Berufsausbildung und verfügst über erste Berufserfahrungen.

Eine ausgezeichnete Ausdrucksweise in Wort und Schrift ist die Grundlage Deines beruflichen Selbstverständnisses. Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift, insbesondere der englischen Sprache, sind von Vorteil.

Du hast professionelle Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme.

Du verfügst über ein hohes Maß an Neugier, Einsatzbereitschaft, Kommunikations- und Moderationsfähigkeit, ein Talent für das Netzwerken und begegnest allen Beteiligten auf Augenhöhe.

Du bist teamfähig, belastbar und dienstleistungsorientiert und zeichnest Dich durch eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.

Du hast Freude am Reisen, im Umgang mit Menschen und an der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen und setzt Dich mit Leidenschaft für soziale und gesellschaftliche Themen ein.

Die aktive Mitgliedschaft oder die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein/einem Verband im Bereich Sport, Soziales oder Kultur ist ein zusätzliches Plus Deiner Bewerbung.

Deine zukünftigen Aufgaben

Im Kern Deiner Tätigkeit steht die operative Umsetzung verschiedener Stiftungsprojekte, vorrangig im Bereich des Handicap-Fußballs. Hier beispielsweise die Mitarbeit bei den Fußball-Inklusionstagen, die Durchführung der inklusiven FußballFreunde-Cups, die Organisation der Blindenfußball-Bundesliga sowie der Deutschen Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Zudem die Unterstützung bei weiteren Stiftungsprojekten, beispielsweise der jährlichen Verleihung der Sepp-Herberger-Awards, der Realisierung der Sepp-Herberger-Tage und der Resozialisierungsinitiative „Anstoß für ein neues Leben“. Zum Tätigkeitsbereich gehören auch Büro- und Verwaltungstätigkeiten.

Unser Angebot

Du bist Teil von sinnstiftenden Organisationen im Umfeld des Deutschen Fußball-Bundes.

Du arbeitest an einem modernen Arbeitsplatz in einem vielfältigen und abwechslungsreichen sportlich-sozialen Umfeld.

Du bereicherst das motivierte Team der DFB-Stiftungen und trägst mit Deiner Leidenschaft und Kreativität zum Gelingen unseres Wirkens bei.

Familie und Beruf lassen sich durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten verbinden.

Wir bieten ein faires, marktübliches Gehalt entsprechend Deiner persönlichen Qualifikation und Kenntnisse.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen zusammen mit Deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Starttermin. Die Bewerbungsfrist endet am 6. März 2024.

Die DFB-Stiftungen stehen für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung. Falls Du spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess hast, bitten wir Dich, dies in Deinem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerberinnen und Bewerber aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

Für Rückfragen stehen Dir das Team der DFB-Stiftung Sepp Herberger gerne zur Verfügung: Tel. 02242-918850, info@sepp-herberger.de.

