DFB-Stiftung Sepp Herberger bietet Freiwilliges Soziales Jahr im Sport

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr mit den Zielen, freiwilliges, gesellschaftliches Engagement zu fördern und Einblicke in die Berufsfelder von Sportvereinen, -bünden und -verbänden zu vermitteln bzw. als Freiwillige*r einen Einblick zu erhalten. Du bist nicht älter als 26 Jahre (w/m/d) und willst einen Einblick in die Arbeit der ältesten deutschen Fußball-Stiftung erhalten?

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger bietet Dir die Möglichkeit dazu!

Die Stiftung realisiert und unterstützt Projekte im Inland und legt besonderen Fokus auf inklusive Projekte für Menschen mit Behinderung. Dazu gehören die FußballFREUNDE-Cups sowie die Organisation und Durchführung der Blindenfußball-Bundesliga. Zudem richtet die DFB-Stiftung Sepp Herberger alljährlich die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen aus.

Der zweite Schwerpunkt der Stiftung liegt auf der Resozialisierungsarbeit mit inhaftierten Erwachsenen und insbesondere auch inhaftierten Jugendlichen. Die Initiative "Anstoß für ein neues Leben" vermittelt Jugendstrafgefangenen neue Wege zur Ausbildung und sozialem Miteinander und geht direkt zurück auf das persönliche Engagement von Sepp Herberger.

Arbeitsplatz ist die Geschäftsstelle der DFB-Stiftung Sepp Herberger in Hennef.

Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport beginnt am 1. August 2021 und dauert ein Jahr. Die wöchentliche Einsatzzeit beträgt 39 Stunden. Du erhältst ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 Euro. Weitere Informationen zum FSJ findest Du auch auf der Seite des Landessportbundes NRW.

Das FSJ im Sport ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, das pädagogisch begleitet wird und Erfahrungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen und sportlicher Lizenzen sowie Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt.

Deine Aufgaben:

administrative Arbeiten

enge Zusammenarbeit mit sämtlichen Arbeitsebenen der Stiftung

Unterstützung der Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Vorbereitung und Unterstützung bei Veranstaltungen und Projekten der Stiftung

Vorbereitung und Durchführung von Sportangeboten für Menschen mit Behinderung

Vorbereitung und Durchführung eines Sportangebots in der JVA Siegburg

Was Du mitbringst:

Affinität zum Fußballsport und der gemeinnützigen Arbeit im Stiftungsbereich

einen Führerschein der Klasse B

sehr gute EDV-Kenntnisse (Internet, Microsoft Office etc.)

sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Sportler*innen, Kindern und Jugendlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Vereinen, Behörden, Schulen

Bereitschaft, flexible Arbeitseinsätze (möglicherweise auch an Abenden oder Wochenenden) wahrzunehmen

idealerweise: ehrenamtliches Engagement im Sport

Du bist am FSJ im Sport und an der Arbeit der DFB-Stiftung Sepp Herberger interessiert? Dann füge Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit kurzem Werdegang, Lebenslauf, Foto, aktuelles Schul- bzw. Arbeitgeber-Zeugnis) in das Online-Stellenportal der Sportjugend NRW ein oder sende deine Bewerbungsunterlagen an info@sepp-herberger.de.

Bewerbungsschluss ist der 20.06.2021.

Für Rückfragen stehen Dir das Team der DFB-Stiftung Sepp Herberger gerne zur Verfügung: Tel. 02242-918850, info@sepp-herberger.de.

