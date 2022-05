DFB-Stiftung Egidius Braun sucht Teamer*in (m/w/d)

Die DFB-Stiftung Egidius Braun sucht für ihre Fußball-Ferien-Freizeit in der Landessportschule des Thüringischer Fußball-Verbandes in Bad Blankenburg vom 21. Juli 2022 bis 27. Juli 2022

eine Teamerin / einen Teamer auf Honorarbasis.

Alljährlich nehmen auf Einladung der DFB-Stiftung Egidius Braun 75 Fußballvereine mit rund 900 teilnehmenden Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren an den Fußball-Ferien-Freizeiten teil. An sechs Standorten finden insgesamt 18 einwöchige Maßnahmen statt.

Die Einladung zur Teilnahme an einer Fußball-Ferien-Freizeit ist ein Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement in den Klubs. Dabei steht nach Egidius Brauns Credo "Fußball – Mehr als ein 1:0!" nicht nur das Thema "Fußball" auf dem Programm. Besuche in Kletterparks, den Stadien und Nachwuchsleistungszentren einzelner Bundesliga-Klubs stehen ebenso im Fokus wie Teambuilding-Angebote und Informationen zu ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Fußballverbänden und -vereinen. Auch gesellschaftlich relevante Themen wie beispielsweise ein Anti-Diskriminierungsprogramm werden behandelt.

IHRE AUFGABEN

Begleitung einer Fußball-Ferien-Freizeit mit 48 teilnehmenden Jugendlichen und zwei Betreuern pro Verein (4 Vereine)

Unterstützung des Freizeitteams unter Anleitung einer Teamleiterin/eines Teamleiters und unter Berücksichtigung verschiedener Kernkompetenzen

enge Abstimmung mit der Teamleiterin / dem Teamleiter und der DFB-Stiftung Egidius Braun vor, während und nach der Veranstaltung

Teilnahme in Präsenz an der Kick-Off-Veranstaltung aller Freizeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in der Sportschule Schöneck (Karlsruhe) vom 10. bis 12. Juni 2022

Mitgestaltung der Inhalte eines Programmplans in Bezugnahme auf die Aspekte einer Fußball-Ferien-Freizeit

Begleitung von Ausflügen, Sporteinheiten sowie Unterstützung bei der Moderation jeglicher Programmpunkte

IHR PROFIL

Interesse am Fußballsport und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erfahrungen bei Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen

Organisationsgeschick, Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Einsatzbereitschaft

eine gewisse zeitliche Flexibilität vor Beginn und nach der Maßnahme

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragungen, insbesondere in Bezug auf Kinderschutz

Vorlage Personalfragebogen, Personalangaben und Bescheinigungen (falls Schülerin/Schüler oder Studentin/Student)

PC- Kenntnisse

Die Stelle ist mit 500 € brutto vergütet und auf den Zeitraum der Maßnahme begrenzt. Zudem wird eine hochwertige Arbeitskleidung (Sportkleidung) gestellt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an freizeiten@egidius-braun.de

ÜBER UNS

Die DFB-Stiftung Egidius Braun wurde im Jahr 2001 durch den Deutschen Fußball-Bund e.V. (DFB) errichtet und engagiert sich mit unterschiedlichen Projekten und Initiativen in Deutschland, Europa und der Welt. Dazu zählen Hilfsprojekte in Brasilien, Mexiko, Osteuropa und Israel.

In Deutschland engagiert sich die Stiftung insbesondere mit den Fußball-Ferien-Freizeiten sowie der "Egidius-Braun-Akademie" für junge Engagierte.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.egidius-braun.de sowie unter www.fussball-ferien-freizeiten.de

