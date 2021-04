DFB-Stellungnahme zur UEFA EURO 2020

Der Deutsche Fußball-Bund erklärt zur heutigen Entscheidung der UEFA über die UEFA EURO 2020 und den Standort München:

"Der DFB hat die heutige Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees zur Kenntnis genommen. Unsere gründliche und verantwortungsvolle Szenarien-Planungen für die Spiele der UEFA EURO 2020 in München und die unterstützenden Stellungnahmen der Politik liegen der UEFA vor. Wir werden in den kommenden Tagen gemeinsam mit der UEFA und unseren Partnern in München, im Freistaat Bayern und bei der Bundesregierung erörtern, wie die Umsetzung unserer Pläne unter den gegebenen Voraussetzungen und trotz der unverändert herausfordernden pandemischen Entwicklung gelingen kann."