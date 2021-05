DFB startet Online-Kampagne "Fußball, die (feminin)"

Haltung zeigen, die öffentliche Wahrnehmung stärken, die Gemeinschaft zusammenbringen und für das Thema begeistern: Das ist das zentrale Anliegen einer Online-Kampagne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die am Sonntag an den Start geht: Hinter dem Titel "Fußball, die (feminin)" (sprich fußball-komma-die) steht diese Idee: Vieles, was Fußball zu Fußball macht, ist weiblich: die Technik, die Begeisterung, die Gemeinschaft, die Taktik – das sind feminine Bezeichnungen. Der Duden indes verortet Fußball, der maskulin – mit dieser Zuordnung wird im Rahmen der Kampagne gespielt.

Dazu werden die Kommunikationsaktivitäten aller Frauenbereiche von der Nationalmannschaft, über die Liga, den DFB-Pokal und den Mädchenfußball unter den Leitgedanken Fußball, die gestellt. Mit der klaren Botschaft: Fußball ist genauso weiblich wie männlich – gemeinsam für mehr Teilhabe von Mädchen und Frauen im Fußball.

Die Initiative ist über die nächsten Monate geplant und greift damit das Thema langfristig und nachhaltig auf. Sie soll zielgruppen- und plattformspezifisch dargestellt werden, soll attraktive Inhalte für Vereine, Verbände, Partner, sowie Fans und Aktive bieten und zur Interaktion bewegen. Darüber hinaus sollen auch Zielgruppen außerhalb des Fußballs angesprochen und für den Sport begeistert werden.

Unterstützender TV-Spot

Zum Start der Kampagne wird zudem ein TV-Spot veröffentlicht, der in den nächsten Monaten bei Übertragungen von Länderspielen und dem DFB-Pokal ausgestrahlt werden wird. Außerdem werden alle Themen und Entwicklungen zu Frauen im Fußball künftig auf einer neuen Landingpage unter dem Dach der DFB-Homepage gebündelt.

Dort sind auch erste Informationen zu Frauen im Sport - Strategie 2027, der mittel- und langfristigen Strategie des DFB für Frauen- und Mädchenfußball und Frauen im Fußball hinterlegt, die alle Bereiche umfasst: Von den Amateurinnen über die Bundesligen bis zu den Nationalmannschaften. Von der Basisarbeit, Kommunikation, Marketing, Trainer*innenwesen bis hin zur Talentförderung und Frauen im Haupt- und Ehrenamt im DFB. Das Strategiepapier soll im Herbst 2021 finalisiert und veröffentlicht werden.

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sagt: "Wir wollen über die Kampagne Aufmerksamkeit erzeugen und Begeisterung wecken. Mit dem neuen eigenen Bereich auf DFB.de bündeln wir alle Informationen und Hintergründe zum Thema Frauen im Fußball übersichtlich und ermöglichen damit einen einfachen Zugang zu allen relevanten Bereichen."

[as]