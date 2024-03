DFB startet Mitmach-Initiative auf dem Weg zur EURO 2024

Was verbinden Menschen mit Fußball, welche Emotionen, Erinnerungen und Gefühle werden durch den Sport geweckt? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lässt die Frage im Rahmen der Initiative "Fußballzeit ist die beste Zeit" von Fußballbegeisterten beantworten. Drei Monate vor Beginn der UEFA EURO 2024 gibt der DFB den Startschuss für eine deutschlandweite Mitmachinitiative. Ziel es ist, über die persönlichen FUSSBALLZEIT-Momente von Fußballer*innen, Fußballfans und Fußballinteressierten Begeisterung für die EURO zu wecken, die Vorfreude auf das Turnier im eigenen Land zu steigern und zu verdeutlichen, welche Bedeutung der Fußball über alle gesellschaftlichen Ebenen hinweg hat.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH &Co.KG, sagt: "Über vergangene und aktuelle FUSSBALLZEIT-Momente wollen wir die Begeisterung für den Fußball sichtbar machen. Egal ob Spielerin, Spieler, Zeugwart, DFB-Mitarbeitende oder Fan, ganz gleich, ob in der Kreisklasse oder auf den großen internationalen Bühnen - jeder assoziiert mit seiner persönlichen FUSSBALLZEIT etwas anderes. Über diese unterschiedlichen Bilder zeigen wir die gemeinsame und vielfältige Liebe zum Fußball und die Faszination, die von ihm ausgeht. Wir wollen damit zu einem Wir-Gefühl beitragen, das im Sommer zu einem Fahnenmeer auf den Straßen führen und die Nationalmannschaft durch das Turnier tragen soll."

Ullrich: "Viele schöne Momente durch und mit dem Fußball"

Auch DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich spricht über ihre beste Fußballzeit: "Wir erleben in der Fußballfamilie, aber auch im DFB viele großartige FUSSBALLZEIT-Momente. Zahlreiche Kollegen*innen haben ihren FUSSBALLZEIT-Moment geteilt und uns damit an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Auch mir hat es viel Spaß gemacht, mir meine intensivsten und schönsten Erlebnisse im Fußball vor Augen zu führen. Ich erinnere mich an viele schöne Momente durch den und mit dem Fußball und freue mich schon jetzt darauf, dass bei der EURO viele neue hinzukommen werden."

Neben der Ausspielung über verschiedene Werbeformate wie Out-of-Home (OOH), Digital-out-of-Home (DOOH), Paid Ads oder den Social Media-Plattformen (Facebook, Instagram, TikTok) wird ab April ein eigenes Videoformat mit prominenten Persönlichkeiten aus den Bereichen Musik, Entertainment, Sport, Kultur regelmäßig auf dem DFB-Youtube-Kanal ausgestrahlt. Darüber hinaus werden bekannte Influencer wie EliasN97 die Initiative unterstützen.

Der DFB hatte die Initiative "FUSSBALLZEIT IST DIE BESTE ZEIT" im August vergangenen Jahres gestartet, um die die Kraft und die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs zu würdigen. Bis zum 31. Juli 2024 können Fußballvereine an der deutschlandweiten Vereinsaktion "DFB-Punktespiel" teilnehmen und die Vereinsentwicklung fördern. Zu gewinnen gibt es attraktive Prämien, etwa ein Treffen mit der Männer- oder Frauen-Nationalmannschaft am DFB-Campus oder ein Trainingslager am adidas Team Base Camp in Herzogenaurach.

Zusätzliche Details, Informationen zur Einreichung der eigenen FUSSBALLZEIT, Aktionen und Gewinnspiele werden auf DFB.de und https://fussballzeit.dfb.de veröffentlicht.

[dfb]