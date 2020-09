DFB-Sportgericht verhandelt Leistner-Sperre am Donnerstag

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag (ab 13 Uhr) im Frankfurter Hermann-Neuberger-Haus mündlich die Sperre für Toni Leistner vom Zweitligisten Hamburger SV. Geleitet wird die Verhandlung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Leistner war am vergangenen Freitag vom DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen einen Zuschauer nach vorangegangener sportwidriger Handlung sowie eines Verstoßes gegen das DFB/DFL-Hygienekonzept mit einer Sperre von fünf Pflichtspielen sowie einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt worden. Von dieser Sperre wären drei Pflichtspiele sofort zu verbüßen gewesen, während der Strafrest von zwei Pflichtspielen für die Dauer von einem Jahr bis zum 18. September 2021 zur Bewährung ausgesetzt wurde. Gegen dieses Strafmaß haben Spieler und Verein fristgerecht Einspruch eingelegt und eine mündliche Verhandlung beantragt.

Der HSV-Spieler war im Anschluss an das DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden am 14. September 2020 mehrmals von einem Dresdener Zuschauer beleidigt worden. Daraufhin war Leistner in den Zuschauerbereich gegangen, auf den Provokateur zugeeilt und hatte diesen körperlich angegriffen.

[mm]