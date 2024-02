DFB-Sportgericht verhandelt Darmstadts Einspruch mündlich

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag, 8. März 2024, ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main, mündlich im Verfahren gegen den SV Darmstadt 98 wegen der Vorfälle in den Bundesligaspielen beim VfB Stuttgart am 23. September 2023 und gegen RB Leipzig am 21. Oktober 2023.

Gegen das in dieser Sache im Einzelrichter-Verfahren verhängte Urteil hatte der Verein form- und fristgerecht Einspruch eingelegt und mündliche Verhandlung beantragt.