DFB-Sportgericht verhandelt Brumado-Sperre mündlich

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Montag, 15. Januar 2024, ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt mündlich die Sperre für Spieler Junior Brumado vom Zweitligisten F.C. Hansa Rostock. Geleitet wird die Sitzung von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Brumado war am 15. Dezember 2023 vom DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt worden. Zuvor war er am 10. Dezember 2023 in der 40. Minute des Zweitligaspiels gegen den FC Schalke 04 von Schiedsrichter Nicolas Winter des Feldes verwiesen worden.

Gegen das Urteil des Einzelrichters hat der Rostocker fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.

