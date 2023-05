DFB-Sportgericht annulliert Gelbe Karte gegen Dresdens Park

Das DFB-Sportgericht hat auf Einspruch des Spielers Kyu-Hyun Park (SG Dynamo Dresden) die im Meisterschaftsspiel der 3. Liga zwischen dem SV Meppen und der SG Dynamo Dresden gegen Spieler Kyu-Hyun Park verhängte Gelb-Rote Karte annulliert.

Nach Ansicht des DFB-Sportgerichts war die erste Gelbe Karte in der 64. Spielminute unwirksam, da sie dem Spieler nicht ordnungsgemäß gezeigt wurde. Spieler Kyu-Hyun Park ist somit im Meisterschaftsspiel der SG Dynamo Dresden gegen den VfB Oldenburg am kommenden Samstag nicht gem. § 11 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung gesperrt. Die in der 68. Spielminute verhängte zweite Gelbe Karte bleibt hingegen bestehen.