DFB-Sportgericht ändert Ofori-Urteil

Nachdem das für den 1. Februar 2020 angesetzte Regionalliga-Spiel zwischen der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und dem TuS Haltern am See witterungsbedingt ausgefallen ist, hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das am 30. Januar gegen den Düsseldorfer Lizenzspieler Kelvin Ofori ausgesprochene Urteil im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens geändert. Zwar bleibt der Spieler wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung weiterhin mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Regionalliga West belegt, die bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gilt. Für Bundesligaspiele gilt sie ab sofort aber längstens bis einschließlich 16. Februar 2020.

Da die Sperre Oforis erst verbüßt ist, wenn er drei Spiele der Regionalliga West ausgesetzt hat, wäre er nach dem Spielausfall gegen Haltern nunmehr überlang für Bundesligaspiele gesperrt gewesen. Diesen Umstand berücksichtigte das Sportgericht jetzt und passte deshalb einen Teil seines Urteils an.

Ofori war in der 28. Minute des Regionalligaspiels der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf beim Bonner SC am 26. Januar 2020 von Schiedsrichter Florian Heien (Xanten) des Feldes verwiesen worden.

[mm]