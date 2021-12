DFB schult Vereins-Torwarttrainer*innen

Am 11. und 12. Dezember fand im SportCentrum Kaiserau eine zweitägige Fortbildung für Vereins-Torwarttrainer*innen unserer DFB U 15-Juniorinnen-Torhüterinnen statt. Insgesamt 17 Torwarttrainer*innen aus Verbänden, Vereinen und der DFB-Stützpunkte folgten der Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Unter der inhaltlichen Leitung von Silke Rottenberg, DFB-Torwarttrainerin der weiblichen U-Mannschaften und ihrem Team, drehte sich die Fortbildungsmaßnahme rund um die Ausbildung junger Torhüterinnen der Jahrgänge 2007 und 2008. "Ziel der Fortbildung war es, die Trainer*innen mit unserem DFB-Ausbildungsleitfaden für Torhüter*innen vertraut zu machen", sagt Rottenberg. "Die Fortbildung der Trainer*innen gerade im U 15-Bereich sind uns sehr wichtig, da sie die ersten wichtigen Schritte der Torhüterinnen begleiten."

An den beiden Fortbildungstagen in Kamen-Kaiserau haben sich die Torwarttrainer*innen intensiv mit verschiedenen Inhalten auseinandergesetzt. Neben der Vorstellung des Leitfadens "Torwartspiel" wurden den Teilnehmer*innen auch die Lernziele einer U 15-Torhüterin gezeigt. Silke Rottenberg und ihr Team thematisierten zudem das Offensivspiel, altersgerecht-methodische Ausbildungsreihen in Themen wie "Eins gegen Torhüterin", dem "Abdruck zum flachen Ball" sowie einem athletischen Schwerpunkt. Wichtig und erfolgreich war der intensive, fachliche Austausch der Teilnehmer*innen der Fortbildung. "Über allem steht natürlich, dass die Torhüterinnen und Trainer*innen nach unserem DFB-Ausbildungsleitfaden trainieren, ein gemeinsames Ausbildungsleitbild haben und eine gemeinsame Philosophie verfolgen", betont Rottenberg. "Egal, ob in den Trainings der Vereine, der Landesverbände, DFB-Stützpunkte oder bei den Lehrgängen der U-Nationalmannschaften: Wir wollen alle gemeinsam in dieselbe Richtung arbeiten, um den jungen Talenten die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen."

Ziegler-Besuch "eine zusätzliche Bereicherung"

Ebenfalls nach Kaiserau angereist war DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler. "Es ist eine zusätzliche Bereicherung für die Teilnehmenden unserer Fortbildung gewesen, denn als Hauptverantwortlicher des DFB-Torwartbereichs konnte er mit seinen Erfahrungen einen wichtigen Beitrag leisten", so Rottenberg. Ziegler selbst betont immer wieder die Wichtigkeit der Vereinstrainer in der Ausbildung junger der Torhüter*innen, weshalb es umso wichtiger ist, diese mithilfe der Fortbildungen zu unterstützen und einen gemeinsamen roten Faden an die Hand zu geben. "Silke und ihr Team haben eine qualitativ sehr hochwertige Veranstaltung auf die Beine gestellt, in aktuelle Inhalte der Nationalmannschaften eingeführt und gemeinsam an Themen des Torwartspiels gearbeitet", zieht Ziegler ein Fazit. "Die Trainerfortbildung ist ein ganz wichtiges Event in der Zusammenarbeit mit den Vereinen."

Den Abschluss des Wochenendes bildete ein praxisnaher Workshop. Dabei wurden Spielclips von Torhüterinnen gezeigt, welche die Teilnehmenden analysierten. Anschließend kreierten sie in Kleingruppen eine Trainingseinheit anhand des aufgetretenen Fehlerbilds der Szene. Somit konnte das gelernte Theoriewissen zum Ende der Fortbildung direkt mit der Praxis verknüpft werden. Während der beiden Fortbildungstage waren mit Leah Blome (U 16) und Anne Moll (U 17) zwei DFB-Torhüterinnen vor Ort. Beide demonstrierten alle Inhalte der Fortbildung auf dem Platz.

Positive Rückmeldungen

Auch innerhalb des Workshops spielte der Austausch innerhalb der Teilnehmenden eine wichtige Rolle. "Der Input, den die Kolleg*innen vom DFB gegeben haben, und der Austausch mit den Trainerkollegen aus den anderen Vereinen war super lehr- und erkenntnisreich", erzählt Laura Engler, Torwarttrainerin vom VfL Wolfsburg. "Man konnte viele neue Aspekte aus dem modernen Torwartspiel diskutieren und mitnehmen. Zudem hat man neue Kontakte knüpfen können."

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden fiel nach zwei intensiven Tagen im SportCentrum Kaiserau positiv aus. "Ich freue mich schon auf die nächste Fortbildung, und bin gespannt, wie das neu Erlernte bei meinen Torhüterinnen ankommt", so Engler, deren Erwartungen an das Wochenende übertroffen wurden. Auch DFB-Torwarttrainerin Silke Rottenberg blickt mit ihrem Team auf ein erfolgreiches Wochenende zurück: "Es war eine gelungene Fortbildung, aus der alle Teilnehmenden viel mitnehmen konnten."

[lys]