DFB Schiri GmbH startet Technologie-Partnerschaft mit Sportec Solutions

Der Video-Assistent kommt seit fünf Spielzeiten in der Bundesliga zum Einsatz, die Torlinientechnologie gehört seit knapp sieben Jahren zur technischen Unterstützung für die DFB-Schiedsrichter*innen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Schiedsrichter-Technologien soll in der DFB Schiri GmbH nicht nur auf fachlicher Seite weiter vorangetrieben werden, auch auf technischer Seite steht ab der Saison 2022/2023 ein nächster Entwicklungsschritt an: Bei allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie ab dem DFB-Pokalachtelfinale wird künftig die Video-Assist-Technologie des Unternehmens Sportec Solutions AG zum Einsatz kommen.

Florian Götte, Geschäftsführer Management und Organisation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mit Sportec Solutions fortsetzen und mit der Technologie-Partnerschaft im Bereich der DFB-Schiedsrichter*innen intensivieren können. Die Bereitstellung einer zuverlässigen Video-Assist-Technologie steht für uns weiterhin im Mittelpunkt. Außerdem wollen wir bestehende Technologien und innovative Lösungen weiterentwickeln, um das Schiedsrichterwesen auf und neben dem Spielfeld weiter zu verbessern."

Bisher war der Technologie-Dienstleister Hawk-Eye für die Video-Assist-Technologie im deutschen Profifußball zuständig. Die DFB Schiri GmbH gewinnt mit Sportec Solutions einen Partner, der auch außerhalb des VAR-Bereichs bei technischen Entwicklungen unterstützen kann.

Drees: "Neue Möglichkeiten und Optimierungspotenziale"

Dr. Jochen Drees, Leiter Technologie und Innovation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Für uns bieten sich neue Möglichkeiten und Optimierungspotenziale, da wir schon direkt zu Beginn von innovativen Entwicklungen schiedsrichterfachlichen Input sowie Impulse aus dem Bereich unserer Video-Assistenten einbringen können. Dieses ist maßgeblich in der engen Zusammenarbeit zwischen der DFB Schiri GmbH und der Sportec Solutions begründet. Unser Ziel ist es, auf die bisherigen Strukturen aufzubauen und neue Potenziale zu schaffen."

Dr. Hendrik Weber, Vorstand Sportec Solutions, sagt: "Wir freuen uns, künftig mit dem Expertenteam und der marktführenden Technologie von Vieww arbeiten zu können und sie in die Sportec Solutions zu integrieren. Die Möglichkeiten, die sich durch ein vollständig integriertes Daten- und Officiating Ökosystem ergeben, sind, insbesondere gepaart mit der Expertise von Deltatre im Bereich Fan-Engagement, eine bedeutende und spannende Entwicklung unseres Angebots für Ligen und Verbände."

In der aktuellen Bundesligasaison führten bis zum 25. Spieltag insgesamt 80 Interventionen des Video-Assistenten zu 74 korrekten Interventionen. Lediglich sechs falsche Interventionen, ohne dass die finale Entscheidung durch den Schiedsrichter falsch war, sowie vier fehlende Interventionen wurden in diesem Zeitraum verbucht. Damit konnte durch den Einsatz des Video-Assistenten in der laufenden Bundesliga-Spielzeit erneut eine Vielzahl an Fehlentscheidungen verhindert werden.

Die Sportec Solutions AG

Als Joint Venture zwischen Mehrheitsgesellschafter Deltatre und der DFL-Gruppe entwickelt Sportec Solutions (STS) zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen Spieldaten und Sporttechnologien. Durch ihre Mehrheitsbeteiligung an der Vieww GmbH verfügt sie über eine eigene VAR- und Torlinientechnologie. Vieww ist spezialisiert auf die Entwicklung, Installation und den Betrieb von kamerabasierten Systemen für die digitale Echtzeit-Bildverarbeitung im professionellen Sportbereich.

Minderheitsgesellschafter der Vieww bleiben die vorherigen Gesellschafter, die Familien Engelhardt, Elsässer und Rolfes. Simon Rolfes besitzt dadurch indirekt weniger als ein Achtel der Unternehmensanteile von Vieww. Er hat im Unternehmen keine operativen Einflussmöglichkeiten, eine solche Rolle ist gemäß vertraglicher Regelung auch in Zukunft ausgeschlossen. Die Angelegenheit wurde einer externen Prüfung durch ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsinstitut unterzogen und vertraglich in Abstimmung mit der DFL abgesichert.

[dfb]