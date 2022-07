DFB-Schiedsrichterinnen im Trainingslager

Etwa zwei Monate vor dem Startschuss in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga absolvierten die DFB-Schiedsrichterinnen ein Sommertrainingslager in Kaiserau. Vom 14. bis 17. Juli bereiteten sich rund 40 Teilnehmerinnen im SportCentrum auf die neue Spielzeit vor.

Nach einer kurzen Lehrgangseröffnung ging es am Freitagmorgen direkt los: Aufgeteilt in drei Gruppen standen am ersten Trainingstag Punkte wie Taktische Vergehen, Gewichtung des Foulspiels sowie Strafraumszenen auf dem Programm. Es folgten erste Konformitäts- und Regeltests sowie ein lockeres Abschlusstraining. Bei einem gemeinsamen "Get Together" ließ das Team den Tag entspannt ausklingen. Am Samstag starteten die Gruppen mit einer Leistungsprüfung und einem Fototermin in den Tag. Den Abschluss des ereignisreichen Trainingslagers bildeten Themenschwerpunkte wie kritische Entscheidungen oder Situationstraining unter HIT-Belastung.

Baitinger: "Ein guter Mix aus Theorie und Praxis"

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Wir konnten das Trainingslager in Kaiserau mit unseren Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga hervorragend nutzen, um uns fokussiert auf die neue Saison vorzubereiten. Mit Trainingseinheiten und Regel- und Leistungsprüfungen gelang uns ein guter Mix aus Theorie und Praxis, sodass wir so den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen konnten. Besonders schön war, dass der Lehrgang wieder in Präsenz stattfinden konnte und der persönliche Austausch mit den Schiedsrichterinnen nicht zu kurz kam."

Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht vom 16. bis 18. September in ihre neue Saison. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München bestreiten im Deutsche Bank Park das Eröffnungsspiel der Saison 2022/2023. Bereits drei Wochen vorher, am 27. und 28. August, beginnt die Spielzeit in der 2. Frauen-Bundesliga. Der FSV Gütersloh 2009 und der SC Sand läuten am 27. August (ab 14 Uhr) die neue Saison in der 2. Frauen-Bundesliga ein.

[ag]