DFB-Schiedsrichter Osmers und Schaal neu auf der FIFA-Liste

Der Weltverband FIFA hat die Nominierung von Harm Osmers und Dominik Schaal für die FIFA-Liste 2020 durch die Sportliche Leitung Elite-Schiedsrichter bestätigt. Schiedsrichter Osmers ersetzt Tobias Welz, der seinen Platz vor Erreichen der Altersgrenze zur Verfügung gestellt hat, um den notwenigen Verjüngungsprozess auf der FIFA-Liste zu unterstützen. Assistent Schaal rückt für Markus Häcker auf die FIFA-Liste, der altersbedingt auf FIFA-Ebene ausscheidet.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, sagt: "Wir freuen uns, dass die FIFA unserer Nominierung von Harm Osmers und Dominik Schaal für die FIFA-Liste zugestimmt hat. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden ihre positive Entwicklung fortführen und den DFB international gut vertreten werden. Ein großer Dank geht auch an die beiden von der FIFA-Liste ausscheidenden Tobias Welz und Markus Häcker, die international das deutsche Schiedsrichtewesen über Jahre sehr gut vertreten haben."

Verjüngungsprozess in vollem Gange

Außer dem Unparteiischen Harm Osmers werden weiterhin Deniz Aytekin, Dr. Felix Brych, Bastian Dankert, Christian Dingert, Marco Fritz, Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Tobias Stieler, und Felix Zwayer für den Verband international im Einsatz sein. Einem entsprechenden Antrag der Sportlichen Leitung Elite-Schiedsrichter stimmte das DFB-Präsidium bereits im Rahmen des DFB-Bundestags am 26. September und 27. September zu.

Der 34 Jahre alte Osmers ist seit der Saison 2016/2017 in der Bundesliga aktiv und hat bereits 39 Partien geleitet. Der 34 Jahre alte Schaal, seit der Saison 2013/2014 Assistent in der höchsten deutschen Spielklasse, hat 107 Bundesligaeinsätze an der Seitenlinie zu verbuchen.

