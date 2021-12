DFB-Schiedsrichter Jablonski, Schlager und Michel auf FIFA-Liste 2022

Der Weltverband FIFA hat die Meldung der internationalen Schiedsrichter*innen für die FIFA-Liste 2022 seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heute offiziell bestätigt. Damit werden den Deutschen Fußball-Bund künftig auch die DFB-Schiedsrichter Sven Jablonski und Daniel Schlager international vertreten.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter*innen, sagt: "Daniel Schlager und Sven Jablonski haben sich bei ihren Spielleitungen in der Bundesliga gut weiterentwickelt und bringen dabei auch viel fußballerischen Sachverstand ein. Sie haben das Potenzial auch international erfolgreiche Schiedsrichter zu sein. Beide haben im letzten Jahr auch schon Erfahrungen im internationalen Spielbetrieb sammeln können, als Vierte Offizielle bei wichtigen Spielen in der UEFA Champions League oder Europa League. Es ist ein guter Zeitpunkt für beide, sich international auch als Schiedsrichter zu zeigen."

Brych und Fritz nicht mehr auf FIFA-Liste

Während die deutschen Unparteiischen Daniel Schlager (32) und Sven Jablonski (31) neu auf die FIFA-Liste rücken, werden Dr. Felix Brych und Marco Fritz nicht mehr auf der FIFA-Liste 2022 geführt. Dr. Felix Brych, der mit den meisten Ansetzungen alleiniger Rekordhalter in der Champions League ist, hatte bereits nach der erfolgreichen EURO 2020 verkündet, seine internationale Karriere zum Jahresende zu beenden.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter*innen, sagt: "Für Felix Brych geht eine herausragende internationale Schiedsrichterkarriere zu Ende. Er hat das deutsche Schiedsrichterwesen international hervorragend vertreten. Ihm gebührt große Anerkennung für seine außergewöhnlich erfolgreichen internationalen Leistungen bei den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerben sowie bei großen Turnieren der UEFA und FIFA weltweit. Er hat allen Grund stolz auf sich zu sein."

Marco Fritz stellt seinen Platz vor Erreichen eines altersbedingten Ausscheidens freiwillig zur Verfügung, um den Verjüngungsprozess auf der FIFA-Liste zu unterstützen. Allerdings wird Fritz international weiterhin als Video-Assistent tätig sein.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter*innen, sagt: "Auch Marco Fritz ist ein hochanerkannter Schiedsrichter im internationalen Bereich. Sein Schwerpunkt hat sich hier im Laufe des letzten Jahres zunehmend zur Tätigkeit als Video-Assistent entwickelt und er gilt inzwischen auch international als ein Video-Assistent auf Topniveau. Es ist bemerkenswert, dass er zwar noch ein Jahr als Schiedsrichter auf der internationalen Ebene hätte bleiben können, aber von sich aus seinen Platz zur Verfügung stellt, um jetzt einem jüngeren Schiedsrichter die Chance zu geben. Das ist ein anerkennenswert kollegiales Verhalten."

Acht weitere DFB-Schiedsrichter pfeifen international

Neben den DFB-Schiedsrichtern Sven Jablonski und Daniel Schlager werden weiterhin Deniz Aytekin, Bastian Dankert, Christian Dingert, Harm Osmers, Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Tobias Stieler und Felix Zwayer den Verband auf internationaler Bühne vertreten. Einem entsprechenden Antrag der Sportlichen Leitung der Elite-Schiedsrichter*innen stimmte das DFB-Präsidium bereits im Rahmen der Präsidiumssitzung im September zu.

Der 31 Jahre alte Jablonski ist seit der Saison 2017/2018 in der Bundesliga aktiv und hat bereits 53 Bundesligapartien geleitet. Schlager ist seit der Spielzeit 2018/2019 in der Bundesliga im Einsatz und hat bereits 36 Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse gepfiffen.

Auch im Bereich der Schiedsrichter-Assistenten gibt es eine Änderung. Robert Kempter rückt für Thorsten Schiffner auf die FIFA-Liste.

Fabienne Michel erweitert FIFA-Liste der Schiedsrichterinnen

Zudem stimmte der Weltverband dem Vorschlag des Schiedsrichterausschusses zu, die Liste der Schiedsrichterinnen um Fabienne Michel zu erweitern. Damit werden mit Dr. Riem Hussein, Angelika Söder, Franziska Wildfeuer, Karoline Wacker und Fabienne Michael fünf DFB-Schiedsrichterinnen auf der FIFA-Liste 2022 geführt. Michel ist seit der Saison 2017/2018 als Unparteiische in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga aktiv und leitete dort 37 Partien.

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Fabienne Michel hat in den letzten Jahren auf und neben dem Platz eine tolle Entwicklung genommen. Speziell durch die Teilnahme am Förderprogramm CORE der UEFA aber auch durch ihre nationalen Einsätze in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga und der Herren Regionalliga Südwest hat sie unter Beweis gestellt, dass sie bereit ist, den nächsten Schritt in den internationalen Bereich zu gehen. Wir freuen uns sehr, dass auch die FIFA von Fabiennes Leistungen überzeugt ist und ihr so die Chance gibt, als weitere Schiedsrichterin des DFB internationale Spiele zu leiten. In ihrem jungen Alter steht ihr die Zukunft offen!"

