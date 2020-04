DFB schickt Ostergruß an die Uniklinik

Am Donnerstag hoppelten 350 Osterhasen aus der DFB-Zentrale im Frankfurter Stadtwald zum Universitätsklinikum Frankfurt im Stadtteil Niederrad. Gattung: Schokoladenhase, 50 Gramm schwer, Vollmilch, goldig umhüllt. Nervennahrung in schweren Zeiten.

"Wir wollten unseren Nachbarn einen Ostergruß senden und dem Pflegepersonal und den Ärzteteams an der Uniklinik Frankfurt eine kleine Freude bereiten. Man kann es nicht oft genug sagen: Wir alle haben größten Respekt vor dem, was unter anderem in Krankenhäusern geleistet wird. Stellvertretend für viele weitere, denen ebenso unsere Anerkennung gebührt, möchten wir ihnen DANKE sagen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Enge Kooperation von DFB-Akademie und Uniklinik

Die Idee hatte Personalchefin Annette Schwarz, die in normalen Jahren am Gründonnerstag die Schokohasen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen lässt. Doch 2020 ist kein normales Jahr und wie die meisten Unternehmen funktioniert auch der DFB derzeit fast komplett über das mobile Arbeiten.

Schon seit Schließung eines Kooperationsvertrags im Jahr 2017 verbinden die DFB-Akademie mit der Uniklinik verschiedene Projekte, etwa ein Forschungsprojekt zur Prävention von Muskelverletzungen. Zur Schulung der DFB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fand die Infoveranstaltung "Knowhouse meets Krankenhaus" statt.

Die 350 Hasen wurden noch am Donnerstagmittag in der Personalcafeteria des Universitätsklinikums verteilt. Wir wünschen trotz angespannter Tage: Frohe Ostern!