DFB sagt Länderspielreise nach Japan ab

Die deutschen U 20-Frauen werden ihre für den Zeitraum vom 2. bis 10. März geplante Länderspielreise nach Japan aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht antreten. Das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Costa Rica und Panama geplante Länderspiel gegen den aktuellen U 20-Weltmeister Japan am 7. März findet somit nicht statt. Der DFB hat nach Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden, Experten in den Bereichen Hygiene und Epidemiologie sowie dem Auswärtigen Amt die Entscheidung zur Absage getroffen. Die Länderspielreise wurde im Einvernehmen mit dem Japanischen Fußball-Verband (JFA) abgesagt.

Britta Carlson, Sportliche Koordinatorin der Juniorinnen-Nationalmannschaften und Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, sagt: "Unter Abwägung aller Aspekte haben wir uns aus Respekt vor den möglichen Begleitumständen dazu entschieden, die Länderspielreise als Vorsichtsmaßnahme abzusagen."

Und Trainerin Kathrin Peter ergänzt: "Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir die Länderspielreise nicht antreten können, weil das Spiel gegen den Weltmeister für uns alle ein Highlight gewesen wäre - sowohl sportlich als auch kulturell. Allerdings steht hier angesichts der besonderen Situation die Sorgfaltspflicht im Vordergrund. Wir danken den Japanern für ihr Verständnis."