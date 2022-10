DFB richtet "Kommission Fans und Fankulturen" ein

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine "Kommission Fans und Fankulturen" eingerichtet. Ein entsprechender Beschluss wurde in der vergangenen Woche durch das DFB-Präsidium auf seiner Sitzung auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main getroffen. Durch die Einrichtung der Kommission soll die bereits seit 2015 bestehende "AG Fankulturen" aufgewertet und weiterentwickelt sowie die Funktion als Beratungs- und Expert*innengremium geschärft werden.

Vorsitzender der neuen Kommission ist Dr. Martin Fröhlich, der von 2017 bis 2021 Präsident von Alemannia Aachen war. Als Vertreter der Geschäftsführungen von DFB und DFL agieren DFB-Direktor Steffen Simon (Öffentlichkeit und Fans) sowie DFL-Direktor Ansgar Schwenken (Fußballangelegenheiten & Fans). Als Klubvertreter kommen unter anderem Jan-Henrik Gruszecki von Borussia Dortmund und Philipp Reschke von Eintracht Frankfurt sowie ein*e Expert*in aus dem Kreis der Fanbeauftragten hinzu. Die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, Sophia Gerschel, und der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, Michael Gabriel, sind ebenfalls Mitglieder. Der Kommission werden daneben Expert*innen aus dem zuschauerorientierten Amateurfußball und Vertreter*innen aus Fankreisen angehören, die von den bundesweiten Fanorganisationen vorgeschlagen werden. Mit Sebastian Schmidt, Hendrik Große Lefert (beide DFB) und Thomas Schneider (DFL) wird die Kommission durch die Vertreter der entsprechenden Fachabteilungen von DFB und DFL komplettiert.

Die "Kommission Fans und Fankulturen" wird als gemeinsames Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL zu Themen fungieren, die Auswirkungen auf Fans und deren Stadionbesuche oder fankulturelle Aspekte haben. Zudem wird sich die Kommission in Diskussionsprozesse einbringen beziehungsweise diese anregen. Gemeinsames Verständnis aller Akteure ist, dass ein regelmäßiger Austausch die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bildet und die Grundlage für die Vermittlung von jeweiligen Positionen darstellt.

[mm]