DFB-Präsidium komplettiert wichtige Gremien

Im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das DFB-Präsidium mehrere erforderliche Berufungen und Neu- und Nachbesetzungen in DFB-Gremien vorgenommen.

Neu in den DFB-Vorstand berufen wurde Holger Stahlknecht. Stahlknecht war auf dem 9. Ordentlichen Verbandstag des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) am 26. Juni 2021 als Nachfolger von Interimspräsident Frank Hering zum neuen Präsidenten des FSA gewählt worden. Nun folgt Stahlknecht auch im DFB-Vorstand auf Hering.

Neues Mitglied im Ausschuss 3. Liga ist Marc-Nicolai Pfeifer. Pfeifer tritt die Nachfolge von Manfred Schwabl an, der nach dem Abstieg der SpVgg Unterhaching aus der 3. Liga in die Regionalliga als Vereinsvertreter nicht im Amt bestätigt werden konnte. Satzungsgemäß haben die Klubs der 3. Liga im Rahmen der Managertagung am 8. Juli 2021 mit Marc-Nicolai Pfeifer von der TSV 1860 München GmbH & Co. KGaA einen neuen Vertreter gewählt, der nun vom DFB-Präsidium in den Ausschuss berufen wurde.

Auch im Ausschuss Frauen-Bundesligen gibt es personelle Änderungen. Die Vereinsmitglieder im Ausschuss Frauen-Bundesligen, Nicole Bender (1. FC Köln) und Winfried Klein (1. FC Saarbrücken), haben die 2. Frauen-Bundesliga durch Aufstieg beziehungsweise Abstieg verlassen. Die Manager*innentagung der 2. Frauen-Bundesliga hat bei ihrer Sitzung am 21. Juli 2021 entschieden, eine Nachbesetzung vorzunehmen. Dabei wurden Sebastian Kmoch (FSV Gütersloh 2009, Vertreter 2. Frauen-Bundesliga) und Klaus Donner (Borussia Bocholt, Vertreter 2. Frauen-Bundesliga) einstimmig gewählt. Das DFB-Präsidium hat nun mit sofortiger Wirkung die erforderlichen Berufungen von Sebastian Kmoch und Klaus Donner vorgenommen und den Ausschuss Frauen-Bundesligen wieder komplettiert.

