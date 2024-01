DFB-Präsidium erweitert DFB-Gremien

Auf seiner Sitzung am heutigen Montag hat das DFB-Präsidium wichtige Personalentscheidung für DFB-Gremien umgesetzt. Als neues Mitglied wurde Anouschka Bernhard in die DFB-Kommission Qualifizierung berufen. Zuvor war sie im Oktober 2023 durch die Kommission Qualifizierung als Vertreterin der Verbandssportlehrer*innen für die Kommission Qualifizierung benannt worden. In der bis 2025 laufenden Legislaturperiode soll Bernhard die Kommission in sportfachlichen Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Trainer*innen auf der Landesverbandsebene beraten.

Als kooptiertes Mitglied in den DFB-Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport wurde Louisa Gießler (Sächsischer Fußball-Verband) berufen. Die Berufung folgte dem Vorschlag des Ausschusses für Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport, der am 4. Dezember 2023 beschlossen hatte, Gießler als kooptiertes Mitglied aufzunehmen. Der Ausschuss setzte damit einen Beschluss des DFB-Bundestages vom März 2022 um, mit dem DFB-Ausschüssen die Möglichkeit eingeräumt wurde, Ausschüsse im Sinne der Diversität um kooptierte Mitglieder zu erweitern.