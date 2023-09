DFB-Präsidium beruft Marc Lenz

Dr. Marc Lenz ist neues Mitglied im DFB-Präsidium. Die Berufung erfolgte heute im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung des DFB-Präsidiums im Anschluss an den Außerordentlichen DFB-Bundestag. Marc Lenz ist seit dem 1. Juli 2023 gemeinsam mit Dr. Steffen Merkel als gleichberechtigter Geschäftsführer der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH tätig. Lenz übernimmt den Posten des Vertreters der Geschäftsführung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, wobei seine Berufung ins DFB-Präsidium auf Vorschlag des Präsidiums des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. erfolgte.

Zuvor waren auf dem Außerordentlichen DFB-Bundestag aufgrund der personell-strukturellen Veränderungen auf Ebene von DFL e.V. und DFL GmbH auch Anpassungen in der DFB-Satzung vorgenommen worden, die die Entsendung der vom DFL e.V. zu benennenden Mitglieder des DFB-Präsidiums und des BGB-Vorstands des DFB betreffen. Neben dem Vorsitzenden der Konferenz der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden (Präsidiumsmitglied für Amateurfußball und Angelegenheiten der Regional- und Landesverbände) wird nunmehr klargestellt, dass der Sprecher des Präsidiums des DFL e.V. gleichberechtigter 1. DFB-Vizepräsident ist. Bereits zuvor hatte Hans-Joachim Watzke diese Rolle inne, allerdings noch als Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFL GmbH. Die Übernahme der Rolle des Sprechers des Präsidiums des DFL e.V. wird nun auch in der DFB-Satzung reflektiert. Weitere Vizepräsidenten aus der DFL sind der erste stellvertretende Sprecher und der zweite stellvertretende Sprecher des Präsidiums des DFL e.V. sowie ein vom DFL e.V. gemäß seiner Satzung benanntes Mitglied der Geschäftsführung der DFL GmbH.

Dem gesetzlichen Vorstand gehören unverändert der DFB-Präsident, die beiden 1. DFB-Vizepräsidenten, der DFB-Schatzmeister und die DFB-Generalsekretärin an. Für die Wahlperiode 2022 bis 2025 gehört seitens des DFL e.V. zudem Oliver Leki, der erste stellvertretende Sprecher des Präsidiums des DFL e.V., dem gesetzlichen Vorstand an. Die Anzahl der Mitglieder des DFB-Präsidiums und die Anzahl der DFL-Vertreter in den DFB-Gremien bleiben durch die Änderungen unberührt.

