Wird am 4. Juli in Köln vergeben: der DFB-Pokal der Frauen

DFB-Pokalviertelfinale zeitgenau terminiert

Frauen-Pokalfans aufgepasst: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Viertelfinale zeitgenau terminiert. Die Runde der letzten acht Teams wird am Dienstag, 2. Juni, und Mittwoch, 3. Juni 2020, ausgetragen.

Das einzige Dienstagsspiel bestreiten ab 14 Uhr die Bundesligisten Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim. Mittwochs geht es mit der Partie zwischen Zweitligist Arminia Bielefeld und Erstligist SC Sand ab 13 Uhr weiter, ehe um 14 Uhr das Bundesligaduell 1. FFC Turbine Potsdam gegen SGS Essen angepfiffen wird. Um 19 Uhr steigt das Duell zwischen Zweitligist FSV Gütersloh und dem aktuellen Pokalsieger VfL Wolfsburg. Informationen zu möglichen Live-Übertragungen werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Halbfinalauslosung am Dienstag, Finale am 4. Juli

Am kommenden Dienstag, 26. Mai, werden um 13 Uhr bereits die Halbfinalpaarungen ausgelost. Die Auslosung erfolgt per Videokonferenz unter Zuschaltung der Pokalteilnehmer und wird in Echtzeit auf dem Twitterkanal der DFB-Frauen begleitet. Die Vorschlussrunde des diesjährigen DFB-Pokals der Frauen hat der DFB auf den 10. und 11. Juni terminiert. Das Finale in Köln soll am 4. Juli 2020 ausgetragen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Partien ohne Zuschauer ausgetragen. Für schon erworbene Tickets werden deshalb ab sofort die Kaufpreise rückerstattet.

Die Fortführung des Spielbetriebs wird auf Grundlage des Konzeptes "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" durchgeführt. Die gemeinsam von DFB und DFL erarbeiteten Vorgaben sehen unter anderem strenge Hygieneauflagen, engmaschige Testungen sowie kontinuierliches Monitoring vor.

