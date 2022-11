DFB-Pokalviertelfinale zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren zeitgenau angesetzt. Die vier Partien finden am dritten Adventwochenende am 10. und 11. Dezember 2022 statt. Dabei wird das Spiel des amtierenden Pokalsiegers VfB Stuttgart beim West-Vertreter FC Schalke 04 am Sonntag, 11. Dezember, ab 11 Uhr live auf YouTube, DFB-TV und Twitch übertragen.

Ebenfalls am dritten Advent (ab 11 Uhr) treffen der 1. FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli aufeinander. Samstags (jeweils ab 11 Uhr) stehen sich der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC sowie der 1. FC Köln und Holstein Kiel gegenüber.

Das DFB-Pokalviertelfinale der Junioren

Samstag, 10. Dezember 2022, ab 11 Uhr:

1. FC Nürnberg - Hertha BSC

1. FC Köln - Holstein Kiel

Sonntag, 11. Dezember 2022, ab 11 Uhr:

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart (live auf YouTube, DFB-TV und Twitch)

1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli

[dfb]