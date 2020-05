DFB-Pokalfinale in Köln: Ticketpreise werden rückerstattet

Am vergangenen Montag verabschiedete das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer außerordentlichen Sitzung die Anpassung des Rahmenterminkalenders der Frauen 2019/2020. Vorausgesetzt, die Politik gibt grünes Licht zur Fortsetzung der Saison, soll das DFB-Pokalfinale in Köln demnach am 4. Juli 2020 gespielt werden. Da Großveranstaltungen aufgrund eines Beschlusses der Bundesregierung wegen der Corona-Krise bis mindestens 31. August 2020 untersagt sind, würde das Endspiel allerdings ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Für schon erworbene Tickets werden deshalb ab sofort die Kaufpreise rückerstattet. Dafür gelten folgende Vorgehensweisen:

Fans, die ihre Tickets an einer offiziellen Vorverkaufsstelle des Deutschen Fußball-Bunds erworben haben, müssen ihre Eintrittskarte in dieser Vorverkaufsstelle vorlegen. Der Ticketpreis wird ihnen dort gemäß ATGB erstattet. Service- und Versandgebühren werden nicht erstattet.

Alle über die offiziellen Webshops des DFB oder die Call Center sowie die beim Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) erworbenen Tickets werden automatisch storniert. Eine Rücksendung der Tickets ist nicht erforderlich. Käufer erhalten eine Gutschrift des Ticketpreises und werden per E-Mail informiert. Auch hier werden Service- und Versandgebühren nicht erstattet.

Alle Fans, die Tickets bei nicht autorisierten Anbietern erworben haben, haben gegenüber dem DFB keinen Anspruch auf Erstattung und müssen sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

In Umlauf befindliche Tickets sind ungültig. Die kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an dem jeweils vorgesehenen Spieltag ist somit nicht gestattet.

[as]