DFB-Pokalfinale in Köln: Schon 10.000 Tickets verkauft

Für das größte Einzelereignis im deutschen Frauenfußball am 9. Mai 2024 sind bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft worden. Das an Christi Himmelfahrt stattfindende DFB-Pokalfinale wird dieses Jahr zum 15. Mal in Köln ausgetragen. Beim letzten Pokalendspiel in der Domstadt sorgten 44.808 Fans im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion für einen Zuschauerrekord.

Karten für das Highlight in Müngersdorf können weiterhin im Ticketportal erworben werden. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro.

Großes Finale in Köln am 9. Mai

Wie schon 2023 findet das Pokalfinale der Frauen auch 2024 wieder an Christi Himmelfahrt statt, also am Donnerstag, 9. Mai (Anstoßzeit noch offen). Inklusive des traditionellen Fan- und Familienfestes auf den Stadion-Vorwiesen mit tollem Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein sowie zahlreichen Mädchenturnieren.

Die erste der zwei noch ausstehenden Achtelfinalbegegnungen findet am Donnerstag, 8. Februar (ab 18.30 Uhr, live auf Sky), im Stadion am Brentanobad statt, wenn Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg aufeinandertreffen. In der Woche darauf, am Mittwoch, 14. Februar (ab 19 Uhr), wird die Partie zwischen Kickers Offenbach und dem FC Bayern München ausgetragen.

Das Viertelfinale findet vom 5. bis 7. März statt. Welche Teams sich im Finale gegenüberstehen, entscheidet sich in den Halbfinalbegegnungen am 30. und 31. März.

