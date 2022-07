DFB-Pokalfinale der Frauen bis 2025 in Köln

Das Finale im DFB-Pokal der Frauen wird auch in den kommenden Jahren im Kölner Rhein-Energie-Stadion ausgetragen. Sowohl der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als auch die Stadt Köln nutzten die Option der automatischen Vertragsverlängerung. Somit wird das Endspiel sowie das damit verbundene Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen bis mindestens 2025 in Köln stattfinden.

DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball Sabine Mammitzsch sagt: "Der Standort Köln ist optimal für die Austragung unseres DFB-Pokalfinales der Frauen. Seit seiner Premiere 2010 hat sich das Gesamtkonzept des Spitzensports in einem tollen Stadion und das attraktive Rahmenprogramm für die ganze Familie bewährt. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Weg weitergehen."

"Das Konzept ist ein Erfolgsmodell"

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, sagt: "Dass das DFB-Pokalfinale der Frauen bis mindestens 2025 bei uns in Köln ausgetragen wird, ist eine großartige Nachricht für unsere sportbegeisterte Stadt. Ganz herzlich bedanke ich mich beim DFB für das Vertrauen. Gemeinsam ist es uns seit 2010 gelungen, das eigenständige DFB-Pokalfinale der Frauen zu einer jährlichen Highlight-Veranstaltung im nationalen Sportkalender zu entwickeln. Das Konzept mit großem Fan- und Familienfest und den zahlreichen Mädchenturnieren, die am Finaltag rund um das Stadion stattfinden, ist ein Erfolgsmodell. Gemeinsam mit unseren starken Partner*innen können wir dieses Event zudem in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln. Darauf freue ich mich schon heute."

Das DFB-Pokalfinale der kommenden Saison 2022/2023 findet am 18. Mai 2023 bereits zum 14. Mal im Rhein-Energie-Stadion statt – seit 2010 ist Köln der Austragungsort. Der Pokalwettbewerb 2022/2023 wird vom 20. bis 22. August eröffnet, die zweite Runde findet vom 10. bis 12. September statt. Das Achtelfinale wird zwischen dem 19. und 21. November ausgetragen, ehe das Viertelfinale am 28. Februar und 1. März 2023 folgt. Die beiden Halbfinalbegegnungen sind für den 15. und 16. April 2023 terminiert.

