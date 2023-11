DFB-Pokalachtelfinale: Hier sind die Spiele live zu sehen

Der DFB-Pokal der Frauen geht in die nächste Runde. Die Partien im Achtelfinale finden, mit zwei Ausnahmen, am kommenden Wochenende statt. Den Auftakt machen am Freitag (ab 18 Uhr) Titelverteidiger VfL Wolfsburg und der SV Werder Bremen. Wölfe TV überträgt das Spiel live und kostenlos im Livestream auf YouTube.

Am Samstag stehen drei Partien an: Die SGS Essen empfängt den 1. FC Köln (ab 14 Uhr), zeitgleich tritt Bayer 04 Leverkusen beim Tabellenzweiten der 2. Frauen-Bundesliga Hamburger SV an. Die Partie wird kostenlos auf dem Twitch-Kanal des HSV übertragen. Ohne Beteiligung eines Erstligisten wird die dritte Partie ebenfalls um 14 Uhr angepfiffen: Zweitligist FC Carl Zeiss Jena reist zum Regionalligist FC Viktoria Berlin in die Hauptstadt. Die Partie wird live und kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Viktoria Berlin gezeigt.

Der amtierende Deutsche Meister FC Bayern München und Eintracht Frankfurt werden ihre Partien aufgrund ihrer Teilnahme an der Champions League der Frauen erst im Januar bestreiten. Die Bayern reisen am Sonntag, 21. Januar (ab 14 Uhr), zum Regionalligisten Kickers Offenbach. Eintracht Frankfurt empfängt am Montag, 22. Januar ab 18.30 Uhr den SC Freiburg zum letzten Achtelfinalduell dieser DFB-Pokal-Saison. Die Partie im Stadion am Brentanobad wird live bei Sky zu sehen sein.

Das DFB-Pokalachtelfinale

Freitag, 24. November 2023, 18 Uhr

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen (Livestream auf dem YouTube-Kanal Wölfe TV)

Samstag, 25. November 2023, 14 Uhr

SGS Essen - 1. FC Köln

Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen (Livestream auf dem Twitch-Kanal des HSV)

FC Viktoria Berlin - FC Carls Zeiss Jena (Livestream auf dem YouTube-Kanal von Viktoria Berlin)

Sonntag, 26. November 2023, 13 Uhr

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Sonntag, 26. November 2023, 15 Uhr

1. FSV Mainz 05 - MSV Duisburg

Sonntag, 21. Januar 2024, 14 Uhr

Kickers Offenbach - FC Bayern München

Montag, 22. Januar 2024, 18.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (live bei Sky)

[cma]