DFB-Pokal wird digital: DFB und RealFevr kooperieren

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und RealFevr haben eine Lizenzpartnerschaft für die nächsten zwei Spielzeiten des DFB-Pokalwettbewerbs der Männer geschlossen. Diese Web3-basierte Zusammenarbeit ermöglicht es Fußballfans, digitale Collectibles im Videoformat zu sammeln: Durch eine Gamifizierung ikonischer Momente aus den Spielzeiten 2023/2024 und 2024/2025 des DFB-Pokal-Wettbewerbs entsteht ein neues digitales Erlebnis, das das Fan-Engagement für Fußballfans revolutioniert.

RealFevr ist ein Pionier in der Entwicklung einer dezentralen Web3-Plattform, die es Sportfans ermöglicht, digitale Pakete zu erwerben, historische Videomomente zu sammeln und in einem sicheren Peer-to-Peer-Marktplatz zu verkaufen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Erfolgsbilanz bei der Einführung digitaler Kollektionen für renommierte Wettbewerbe weltweit aus. Diese Sammelstücke können auch im Web3-Spiel von RealFevr, "FEVR Battle Arena", verwendet werden.

"Unvergessliche Momente des DFB-Pokals digital sammeln"

"Im Rahmen unserer neuen Lizenzpartnerschaft mit RealFevr bieten wir erstmals auch offizielle digitale Video-Collectibles für den DFB-Pokal der Männer an. Damit schaffen wir für unsere Fans eine weitere Möglichkeit, die unvergesslichen Momente des DFB-Pokals digital zu sammeln", sagt Florian Wittmann, Abteilungsleiter Strategie & Entwicklung, DFB GmbH & Co.KG. "Wir freuen uns darauf, die begeisterndsten Augenblicke der kommenden Spielzeiten des Traditionswettbewerbs nun auch digital über Realfevr mit Fußballfans weltweit zu teilen."

Fred Antunes, CEO von RealFevr, betont: "Dieser Meilenstein verdeutlicht unser unerschütterliches Engagement, die digitale Revolution in der Sportbranche voranzutreiben. Der bahnbrechende Schritt des Deutschen Fußball-Bundes in die Web3-Technologie und ihr Vertrauen in unsere Partnerschaft erfüllen uns mit immensem Stolz. Durch unsere Zusammenarbeit werden wir den Fans weltweit die fesselndsten Momente aus den kommenden beiden Spielzeiten des renommierten deutschen Fußballwettbewerbs präsentieren."

Der DFB verstärkt sein Engagement im Bereich von Web3 und positioniert sich mit der Einführung offizieller digitaler Videokollektionen aus den eigenen Wettbewerben als einer der Vorreiter unter den nationalen Fußballverbänden. Indem er diesen innovativen Ansatz annimmt, möchte der DFB ein frisches und immersives Fanerlebnis bieten, mit denen Fans die unvergesslichen Momente aus einem der populärsten deutschen Wettbewerbe im Fußball sammeln können.

[dfb]