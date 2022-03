DFB-Pokal: Jetzt um Finaltickets bewerben

Welche Mannschaften in das Endspiel um den DFB-Pokal 2022 am Am Samstag, 21. Mai (ab 20 Uhr), einziehen, wird sich erst in den Halbfinalspielen zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg am 19. April und zwischen RB Leipzig und Union Berlin am 20. April (jeweils ab 20.45 Uhr) entscheiden. Fans können sich dagegen schon seit heute um die Finaltickets im DFB-Ticketshop bewerben. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 6. April 2022, um 23.59 Uhr. Unter allen Bewerber*innen werden die begehrten Eintrittskarten verlost. Die Verteilung der Tickets wird voraussichtlich in der 14. oder 15. Kalenderwoche erfolgen.

Karten sind in dieser Bestellphase in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 90 und 150 Euro. Pro Bestellung können maximal vier Tickets geordert werden. In einer späteren Verkaufsphase erhalten die beiden Finalisten ein Kartenkontingent, das sie über die klubeigenen Verkaufskanäle anbieten werden. Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte/Gehörlose) steht dieses Bestellformular zur Verfügung, das per E-Mail an ticket-service@dfb-events.de geschickt werden muss.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren das Pokalfinale aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfand, plant der DFB aktuell für das Endspiel am 21. Mai mit einer Vollauslastung des Berliner Olympiastadions. Aufgrund der pandemischen Lage besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die lokale Gesundheitsbehörde kurzfristig Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos veranlasst.

Der DFB warnt vor dem Erwerb von Eintrittskarten bei nicht-autorisierten Tickethändlern.

[nb]