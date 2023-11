DFB-Pokal: Die Auslosung vom Achtelfinale heute live im Free-TV

Heute (ab 15.50 Uhr) wird live in der Halbzeitpause der ZDF-Liveübertragung des Topspiels der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen Meister FC Bayern München und Tabellenführer VfL Wolfsburg das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost.

Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist Parasportlerin Denise Schindler. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Moderator der Sendung ist Sven Voss.

Können Drittligist 1. FC Saarbrücken und Viertligist FC 08 Homburg im Achtelfinale aufeinandertreffen?

Alle Loskugeln werden aus einem Topf gezogen. Damit kann es auch zur Partie zwischen Viertligist FC 08 Homburg und Drittligist 1. FC Saarbrücken kommen. In dem Fall hat der Erstgezogene Heimrecht. Bei allen anderen Losen haben die unterklassigen Teams Homburg und Saarbrücken garantiertes Heimrecht. Bei allen anderen Partien hat der Erstgezogene Heimrecht.

Wann finden die nächsten Runden im DFB-Pokal statt?

Das Achtelfinale wird künftig im ersten Kalenderjahr der Saison stattfinden. In der DFB-Pokalsaison 2023/2024 findet es am 5. und 6. Dezember statt. Auch die Viertelfinalpartien werden vorgezogen. Die Runde der letzten Acht wird am 30./31. Januar und 6./7. Februar ausgetragen. Die vier Partien werden somit an vier verschiedenen Tagen und über zwei Wochen verteilt terminiert.

Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

Viertelfinale: 30./31. Januar & 6./7. Februar 2024

Halbfinale: 2./3. April 2024

Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Wie sind die Prämien im DFB-Pokal der Männer geregelt?

Die Ausschüttungsbeträge sind mit Beginn des neuen Vermarktungszyklus 2022/2023 deutlich gestiegen. Der Anteil an die Vereine steigert sich in dieser Saison auf einen neuen Höchstwert von insgesamt rund 69 Millionen Euro von der ersten Runde bis zum Halbfinale. Da die Gesamtsumme von der ersten Runde bis zum Halbfinale jeweils gleich hoch ist, partizipieren alle teilnehmenden Klubs an der Erhöhung. In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison.

Die Prämienregelung im Überblick:

1. Hauptrunde 215.600 Euro

2. Hauptrunde 431.200 Euro

Achtelfinale 862.400 Euro

Viertelfinale 1.724.800 Euro

Halbfinale 3.449.600 Euro

[dfb]