DFB-Pokal der Junioren ist zurück: Balitsch lost erste Runde aus

Die Vorfreude ist doppelt groß. Nachdem die A-Junioren in der Saison 2020/2021 fast vollständig auf den DFB-Pokal der Junioren verzichten mussten, findet der prestigeträchtige Wettbewerb in der neuen Saison 2021/2022 wieder statt. Am Donnerstag losen Walter Fricke, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses, und Hanno Balitsch, Co-Trainer der U 19-Junioren, die Partien der 1. Runde aus. DFB-TV überträgt die Ziehung ab 14 Uhr live.

Das Teilnehmerfeld entspricht den Mannschaften, die sich in der vergangenen Saison für die 1. Runde qualifiziert haben. Aufgrund des pandemiebedingten Saisonabbruchs fiel der Pokal der Junioren im vergangenen Jahr aus. Nun sind 32 Mannschaften auf zwei Lostöpfe verteilt dabei. Darunter neun Amateurvereine, die zunächst Heimrecht genießen. Die U 19-Teams des F.C. Hansa Rostock und der SG Dynamo Dresden wanderten durch den Aufstieg der Herrenmannschaften in die 2. Bundesliga in den Lizenztopf.

Sobald alle Amateurmannschaften ihren Gegner zugelost bekommen haben, ziehen Fricke und Balitsch die weiteren Teams aus dem Lizenztopf. Die dann zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Letzter Pokalsieger der Junioren aus der Spielzeit 2019/2020 ist der VfB Stuttgart.