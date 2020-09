DFB-Pokal der Junioren: Auslosung für erste Runde wird live übertragen

Nicht nur der "große" DFB-Pokal startet ab Freitag in die Saison 2020/2021, auch für den Junioren-Wettbewerb wird es bald wieder ernst. Am 3. Oktober ist die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren vorgesehen, zuvor werden an diesem Mittwoch (ab 14 Uhr) die Paarungen in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main ausgelost. Der DFB überträgt die Ziehung live – bei DFB-TV und auf der Facebookseite der DFB-Junioren.

Als Ziehungsleiter fungiert Walter Fricke, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses. Zu Gast ist Meikel Schönweitz, der Cheftrainer der U-Nationalmannschaften wird als "Losfee" die entsprechenden Paarungen ermitteln. Moderiert wird die Auslosung von Ronny Zimmermann, Pressesprecher der U-Nationalmannschaften.

Pokalsystem ohne Rückspiele

Nach der Ziehung wissen nicht nur die elf Mannschaften aus dem Lizenztopf, auf wen sie treffen. Auch die 21 qualifizierten Mannschaften aus den jeweiligen Landesverbänden hoffen auf attraktive Lose. Die Partien werden nach dem Pokalsystem ohne Rückspiele ausgetragen. Juniorenmannschaften von Amateurvereinen haben bei Spielen gegen Mannschaften von Lizenzvereinen bis einschließlich Halbfinale ein Heimrecht.

Auch im DFB-Pokal der Junioren geht der DFB sehr verantwortungsbewusst mit der Coronapandemie um. Der Verband hat allen qualifizierten Vereinen ein Muster-Hygienekonzept zur Verfügung gestellt und bleibt mit den jeweiligen Ansprechpartner im engen Austausch.

Die Teilnehmer der 1. Runde

Holstein Kiel

F.C. Hansa Rostock

FC St. Pauli

SV Werder Bremen

FC Oberneuland

Hannover 96

VfL Wolfsburg

1. FC Magdeburg

Hertha BSC

1. FC Union Berlin

FC Viktoria 1889 Berlin

FC Schalke 04

Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf

Bayer 04 Leverkusen

FC Energie Cottbus

RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln

FC Carl Zeiss Jena

SG Dynamo Dresden

TuS Koblenz

SV Wehen Wiesbaden

TSV Schott Mainz

1. FSV Mainz 05

1. FC Nürnberg

SV Elversberg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

SC Freiburg

1. FC Heidenheim

FC Bayern München

