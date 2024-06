DFB-Pokal der Frauen: Verteilung der Erlöse

Auf der gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde am heutigen Samstag der Verteilerschlüssel für die Teilnehmer am DFB-Pokal der Frauen für die Spielzeit 2024/2025 beschlossen. Bedingt durch die erstmalige Zentralvermarktung auch von Viertelfinale und Halbfinale sowie ein grundsätzlich gestiegenes Sponsoreninteresse am DFB-Pokal der Frauen ergibt sich eine Verdopplung der Ausschüttungssumme gegenüber der Vorsaison auf mehr als 1,7 Millionen Euro. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen:

Für die erste Runde 5000 Euro

Für die zweite Runde 7500 Euro

Für die dritte Runde: 10.000 Euro

Für die Viertelfinalspiele: 70.000 Euro

Für die Halbfinalspiele: 80.000 Euro

Der Verlierer des Finals erhält 100.000 Euro

Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 150.000 Euro

Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, sagt: "Aus dem Schulterschluss zwischen DFB und Vereinen zum Ausbau der Zentralvermarktung des Wettbewerbs ist eine Verdopplung der Ausschüttungssumme entstanden – das ist ein starkes und wichtiges Zeichen. Die steigende Aufmerksamkeit für den Frauenfußball im Allgemeinen und den DFB-Pokal der Frauen im Besonderen drückt sich nun auch in der Ausschüttungssumme aus. Wir sind auf dem richtigen Weg."

[sl]