Finale am 28. Mai: Der DFB-Pokal der Frauen

Vorfreude pur: Der Pokal der Frauen ist in der Finalstadt Köln angekommen

DFB-Pokal der Frauen in Köln übergeben

Der DFB-Pokal der Frauen ist in Köln angekommen. Rund zweieinhalb Monate vor dem großen Finale im Rhein-Energie-Stadion am Samstag, 28. Mai (ab 16.45 Uhr), hat die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen die Trophäe vor dem Bundesligaspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund an Robert Voigtsberger, Kölns Beigeordneten für Jugend, Bildung und Sport, übergeben.

Gemeinsam mit Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten, Sandra Fritz, stellvertretende Geschäftsführerin des Fußball-Verbandes Mittelrhein, und Kölns Sportbotschafterin Shary Reeves stimmten Fitschen und Voigtsberger die Fans auf das große Event Ende Mai ein.

Ticketverkauf startet Ende März

Am Endspieltag findet, sollte die Pandemielage es zulassen, auch wieder ein Fan- und Familienfest ab 11.11 Uhr auf den Stadionvorwiesen statt. Lokale Fanfestpartner sorgen vorab bei kleinen und großen Fußballfans für vielseitige Unterhaltung. Es werden zahlreiche Informationsstände und Aktionsmodule angeboten, darüber hinaus wird es wieder eine Bühnenunterhaltung auf "kölsche Art" geben. Zudem stimmen sich fußballbegeisterte Mädchen mit ihren Mannschaften bei einem großen Fußballturnier auf den Stadionvorwiesen auf das Finale im Stadion ein.

Der Vorverkauf für das DFB-Pokalfinale, das zum nunmehr 13. Mal in Folge in der Rheinmetropole stattfindet, beginnt Ende März. DFB.de wird die Fans mit weiteren Informationen zum Ticketerwerb zeitnah auf dem Laufenden halten. Gruppentickets für Gruppen ab zehn Personen können wie in den Vorjahren über den Fußball-Verband Mittelrhein erworben werden. Auch hier folgen alle Infos bei Vorverkaufsstart.

[dfb]