DFB-Pokal der Frauen: Erste Runde ausgelost

Welt- und Europameisterin Renate Lingor hat am heutigen Dienstag die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen ausgelost. Bundesliga-Aufsteiger Der SV Werder Bremen hat mit Zweitligist Borussia Mönchengladbach eine schwere Aufgabe vor sich. Mitaufsteiger SV Meppen erwischte mit dem Verbandsligisten Grün-Weiß Neukölln hingegen ein machbares Los.

Das Teilnehmerfeld steht aufgrund der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebs noch nicht ganz fest. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kamen bei der Auslosung Platzhalter mit dem jeweiligen Verband zum Einsatz. Insgesamt nehmen 52 Mannschaften am DFB-Pokal teil. Für die erste Hauptrunde gibt es zwölf Freilose: Diese erhalten alle zwölf Vereine der abgelaufenen Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Damit bleiben 40 Mannschaften in den beiden Lostöpfen, die unter regionalen Gesichtspunkten in die Gruppen Nord und Süd eingeteilt werden, innerhalb derer die Paarungen dann ausgelost werden.

Die erste Hauptrunde wird am Wochenende 26. und 27. September ausgetragen. Da der dritte Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga parallel zur ersten Runde im DFB-Pokal stattfindet, finden die Pokalspiele von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach und dem SV Meppen gegen Grün-Weiß Neukölln bereits eine Woche früher, am Wochenende 19. und 20. September, statt. Die Mannschaften, die in der ersten Runde noch ein Freilos haben, steigen in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021 findet im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.

Die erste Hauptrunde

Gruppe Nord

FV Sachsen-Anhalt - BV Cloppenburg

SV Budberg - SV Henstedt-Ulzburg

FV Mittelrhein - FSV Babelsberg

Rostocker FC - Hamburger FV

FLV Westfalen - Borussia Bocholt

Grün-Weiß Neukölln - SV Meppen

Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

Niedersächsischer FV - Bremer FV

VfL Bochum - FC Viktoria Berlin

FSV Gütersloh - Arminia Bielefeld

Holstein Kiel - SV Berghofen

Gruppe Süd

RB Leipzig - 1. FFC Niederkirchen

SV Gottenheim - 1. FC Saarbrücken

Saarländischer FV - Badischer FV

FSV Alberweiler - SG Andernach

FC Ingolstadt - Würzburger Kickers

Bayerischer FV - FV Rheinland

Hessicher FV - 1. FC Nürnberg

TuS Wörrstadt - SV Göttelborn

Thüringer FV - FC Phönix Leipzig

