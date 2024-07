DFB-Pokal der B-Juniorinnen: 1. Runde zeitgenau angesetzt

Anfang September rollt zum ersten Mal der Ball im DFB-Pokal der B-Juniorinnen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die 19 Erstrundenpartien zeitgenau terminiert. Gespielt wird die erste Runde am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd).

Den Auftakt in die neue Pokalsaison machen am Samstag, 7. September, ab 12 Uhr sowohl der Spiel- und Sportverein Rhade 1925 und Hallescher Fußballclub als auch der Eimsbütteler TV und der 1. FFC Turbine Potsdam. Kurz darauf (13 Uhr) trifft der Hegauer FV auf die SpVgg Greuther Fürth, eine Stunde später rollt der Ball auch bei den B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken und des 1. FSV Mainz 05. In der Nord-Gruppe trifft um 15 Uhr der FC Erzgebirge Aue auf Hertha BSC.

13 Teams mit Freilos für die erste Runde

Die verbleibenden sechs Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals der Juniorinnen finden am Sonntag, 8. September, statt. Unter anderem trifft um 11 Uhr der FC Carl Zeiss Jena auf Holstein Kiel, zeitgleich findet auch die Partie des FC Viktoria 89 Berlin gegen den SV Meppen 1912 statt. Den Abschluss der ersten Runde macht um 16 Uhr die Partie in der Gruppe Süd zwischen dem SV Eutingen 1947 und dem SV Kottweiler-Schwanden 1946.

Spielberechtigt sind neben den 30 Vereinen der B-Juniorinnen-Bundesliga der vergangenen Spielzeit auch 21 von den Landesverbänden gemeldete Teams (eine Mannschaft pro Landesverband) sowie die Regionalliga-Meister der Saison 2023/2024. Insgesamt 13 Teams erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Die besten B-Juniorinnen-Bundesliga-Vereine der Spielzeit 2023/2024 (die erst- bis drittplatzierten Mannschaften der jeweiligen Staffel) sowie weitere vier Mannschaften über den Quotienten überspringen die erste Runde und sind automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

[ast]