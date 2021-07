DFB-Pokal: Bremer SV trifft auf FC Bayern

Die Paarungen der ersten DFB-Pokalrunde stehen fest. Rekordsieger FC Bayern München bekommt es mit dem Oberligisten Bremer SV zu tun. Etwas kniffliger ist die Aufgabe von Titelverteidiger Borussia Dortmund: "Losfee" Thomas Broich loste den BVB als Gegner des SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga aus.

Im DFB-Pokal 2021/2022 sind gleich vier Mannschaften aus der Oberliga vertreten. Neben dem Bremer SV haben auch die anderen drei Fünftligisten attraktive Gegner zugelost bekommen. So empfängt der Greifswalder FC den Bundesligisten FC Augsburg. Der FC 08 Villingen (Schalke 04) und der VfL Oldenburg (Fortuna Düsseldorf) dürfen sich auf Duelle gegen Traditionsvereine aus der 2. Bundesliga freuen.

Der Gegner des VfB Stuttgart steht noch nicht endgültig fest. Der VfB bekam den Teilnehmer des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) zugelost. Derzeit gemeldet ist durch den BFV der Verein BFC Dynamo. Allerdings hat ein weiterer Verein aus dem Bereich des Berliner FV am 1. Juli 2021 Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC Dynamo durch den BFV eingelegt. Im Hinblick auf dieses anhängige Verfahren wurde kein konkreter Verein, sondern lediglich der Teilnehmer aus dem Bereich des Berliner Fußball-Verbandes gelost.

Endspiel am 21. Mai in Berlin

Die Paarungen der ersten DFB-Pokalrunde werden zwischen dem 6. und 9. August ausgetragen und eröffnen somit eine Woche vor dem Bundesliga-Start die Saison im deutschen Profifußball. Die Zweitrundenpartien sind für den 26. und 27. Oktober angesetzt, die Achtelfinalbegegnungen für den 18. und 19. Januar.

Auch das Viertelfinale (1. und 2. März) sowie das Halbfinale (19. und 20. April) sind bereits fest terminiert. Am Samstag, 21. Mai 2022, also eine Woche nach dem Saisonende in den deutschen Profiligen, findet dann das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion statt.

Die erste DFB-Pokalrunde 2021/2022

Berliner FV - VfB Stuttgart

2. Bundesliga - Bundesliga

SV Sandhausen - RB Leipzig

3. Liga - Bundesliga

SV Meppen - Hertha BSC

FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim

1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

FC Würzburger Kickers - SC Freiburg

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Türkgücü München - 1. FC Union Berlin

Regionalliga - Bundesliga

SV Babelsberg 03 - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Lok Leipzig - Bayer 04 Leverkusen

SV 07 Elversberg - 1. FSV Mainz 05

SpVgg Oberfranken Bayreuth - Arminia Bielefeld

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

Wuppertaler SV - VfL Bochum

SC Preußen Münster - VfL Wolfsburg

Oberliga - Bundesliga

Bremer SV - FC Bayern München

Greifswalder FC - FC Augsburg

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

Dynamo Dresden - SC Paderborn

3. Liga - 2. Bundesliga

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

VfL Osnabrück - Werder Bremen

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

TSV 1860 München - SV Darmstadt 98

Regionalliga - 2. Bundesliga

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96

Rot-Weiss Koblenz - SSV Jahn Regensburg

Oberliga - 2. Bundesliga

FC 08 Villingen - FC Schalke 04

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf

[dfb]