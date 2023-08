DFB-Pokal 2023/2024: Alle Infos zur 1. Runde

Im Zuge der Rechtevergabe für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2025/2026 haben sich unter anderem die Anstoßzeiten und Übertragungsrechte im DFB-Pokal geändert. Zudem wurde die Prämienregelung im Wettbewerb der Männer festgelegt. Im FAQ fasst DFB.de die wichtigsten Informationen zur neuen Pokalsaison für euch zusammen.

Wann findet die erste Pokalrunde statt?

30 Erstrundenpartien werden zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen. Wie bereits in der vergangenen Saison finden am Samstag, 12. August, und Sonntag, 13. August, jeweils zwei Partien schon ab 13 Uhr statt. Die restlichen Begegnungen dieser beiden Spieltage werden um 15.30 Uhr (jeweils sechs) und 18 Uhr (jeweils drei) angepfiffen. Am Freitag, 11. August, sowie am Montag, 14. August, starten jeweils drei Pokalduelle um 18 Uhr und eins um 20.45 Uhr. Im Free-TV werden die Spiele Eintracht Braunschweig vs. FC Schalke 04 (Freitag, 20.45 Uhr, ZDF) und VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln (Montag, 20.45 Uhr, ARD) zu sehen sein.

Da der DFL-Supercup zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München am Samstag, 12. August (20.45 Uhr, live bei Sat.1 und Sky), sich mit der ersten Runde des DFB-Pokals überschneidet, finden die Pokalpartien der beiden Titelträger erst Ende September statt. Der FC Bayern ist am Dienstag, 26. September (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky), bei Drittligist Preußen Münster zu Gast, RB Leipzig spielt am Mittwoch, 27. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden.

Die erste Runde des DFB-Pokals der Frauen findet erstmals am gleichen Wochenende statt. Die 16 Erstrundenpartien werden zwischen dem 12. und 15. August ausgetragen. Am Samstag treffen der Karlsruher SC und der SC Sand (15 Uhr) sowie der TSV Jahn Calden und der 1. FFC Montabaur (16 Uhr) aufeinander, am Dienstag spielen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, live bei Sky) gegeneinander. Die restlichen 13 Begegnungen werden am Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr angepfiffen.

Wann findet die Auslosung der zweiten Pokalrunde der Männer statt?

Am 1. Oktober live in der ARD aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Rahmentermine für die zweite Pokalrunde sind der 31. Oktober und 1. November 2023.

Wie sind die künftigen Pläne für das Achtelfinale und Viertelfinale der Männer?

Das Achtelfinale soll künftig im ersten Kalenderjahr der Saison stattfinden. In der DFB-Pokalsaison 2023/2024 findet es zwischen dem 5. und 6. Dezember statt. Auch die Viertelfinalpartien werden vorgezogen. Die Runde der letzten Acht wird am 30./31. Januar und 6./7. Februar ausgetragen. Die vier Partien werden somit an vier verschiedenen Tagen und über zwei Wochen verteilt terminiert.

Wo ist der DFB-Pokal der Männer live zu sehen?

Durch das neue Sendekonzept bekommen DFB-Pokal-Fans mehr Spiele im Free-TV zu sehen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Rechte von 15 Pokalspielen im frei empfangbaren Fernsehen, darunter befinden sich sowohl die beiden Halbfinals (2. und 3. April 2024) als auch das Finale am 25. Mai 2024. In den ersten beiden Runden sind zwei, im Achtelfinale und Viertelfinale drei Free-TV-Livespiele vorgesehen. Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für die Übertragung aller 63 DFB-Pokalspiele gesichert, bei DAZN werden zudem jeweils ab Mitternacht Highlights der Spiele zu sehen sein. Sport1 darf darüber hinaus ab 06 Uhr des Folgetages des jeweiligen Spiels über die Partien im DFB-Pokal online und im linearen TV berichten.

Wie sind die Prämien im DFB-Pokal der Männer geregelt?

Die Ausschüttungsbeträge sind mit Beginn des neuen Vermarktungszyklus 2022/2023 deutlich gestiegen. Der Anteil an die Vereine steigert sich in dieser Saison auf einen neuen Höchstwert von insgesamt rund 69 Millionen Euro von der ersten Runde bis zum Halbfinale. Da die Gesamtsumme von der ersten Runde bis zum Halbfinale jeweils gleich hoch ist, partizipieren alle teilnehmenden Klubs an der Erhöhung. In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison.

Die Prämienregelung im Überblick:

1. Hauptrunde 215.600€

2. Hauptrunde 431.200€

Achtelfinale 862.400€

Viertelfinale 1.724.800€

Halbfinale 3.449.600€

