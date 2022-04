DFB-Podcast: Warum wir vom Fußball nicht loskommen

Gazprom, Katar, Wiesenhof: Anstoß findet so manch politisch interessierter Fußballfan aktuell nicht nur um 15.30 Uhr. Zwei Wochen vor Beginn des 18. Internationalen Fußballfilm-Festivals 11mm in Berlin fragen sich drei leidenschaftliche Film- und Fußballfreunde, warum wir trotz mancher Ärgernisse und Fehlentwicklungen einfach nicht von diesem Sport loskommen? Und welche Macht haben eigentlich wir Fans, um Einfluss auf das Spiel neben dem Platz zu nehmen? Zu Gast im DFB-Podcast "Mehr als ein Spiel" sind diesmal der Schauspieler und Fußballenthusiast Peter Lohmeyer ("Das Wunder von Bern"), die Film-Produzentin und Grimme-Preisträgerin Antje Böhmert sowie Birger Schmidt, der Gründer und Leiter des Fußballfilmfestivals 11mm.

Im Gespräch mit Moderator Nils Straatmann erzählt Lohmeyer, wie er einen Aufsichtsratsposten bei Schalke 04 ausschlug, wie er seine Mitgliedschaft auf Grund der rassistischen Äußerungen von Ex-Vereinspräsident Clemens Tönnies beendete und warum er ein glaubwürdiges Engagement zur WM in Katar einfordert. Er erzählt aber auch von unvergesslichen Stadionerlebnissen und der lang nachhallenden Freude, die eine gelungene Torvorlage an einem Donnerstagabend ihm geben kann.

Antje Böhmert verrät, wie sie mit dem Fußball Grenzen überwand, dass sie die besten Gespräche im Stadion führt - und fordert schließlich, dass alle mehr Mut haben sollten, um ihre Macht als Fans besser zu nutzen. Birger Schmidt schließlich nimmt die Zuhörer mit in die Welt des Fußballfilms: zu guten Schauspielern und miesen Kickern, in Szenen und Emotionen, die uns nicht nur auf dem Rasen sondern auch auf der Leinwand packen. Und er erklärt, warum ein Aufstiegsspiel in die erste brasilianische Liga zum Spiel seines Lebens wurde.

"Mehr als ein Spiel": Reinhören lohnt sich

"Mehr als ein Spiel", der Podcast der DFB-Stiftungen, zeigt sich diesmal außerordentlich lebhaft, durchaus kritisch - und voller echter, manchmal auch enttäuschter Liebe zum großen Spiel. Reinhören lohnt sich.

Und falls jemand die Protagonist*innen noch mal vor Ort treffen möchte: Das 18. Internationale Fußballfilm-Festival 11mm findet vom 12. bis 16. Mai in Berlin statt.

[th]